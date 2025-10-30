Ричмонд
«Интер» разгромил «Фиорентину» и поднялся на третье место в таблице Серии А

Сегодня в Италии состоялся матч 9-го тура Серии А, в котором «Интер» принимал на своем поле «Фиорентину».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу миланского клуба.

На 66-й минуте счет был открыт благодаря усилиям Хакана Чалханоглу. Второй мяч за «Интер» забил Петар Сучич спустя 5 минут. На 88-й минуте Чалханоглу оформил дубль, реализовав пенальти.

«Интер» с 18 очками идет третьим в турнирной таблице Серии А, у «Фиорентины» 4 очка и 18-я позиция в лиге.

Интер
3:0
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
Футбол, Италия, 9-й тур
29.10.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Кристиан Киву
Стефано Пиоли
Голы
Интер
Хакан Чалханоглу
66′
Петар Сучич
71′
Хакан Чалханоглу
88′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
31
Янн Биссек
32
Федерико Димарко
20
Хакан Чалханоглу
8
Петар Сучич
95
Алессандро Бастони
89′
16
Давиде Фраттези
2
Дензел Дюмфрис
77′
30
Карлос Аугусту
23
Николо Барелла
85′
7
Петр Зелиньски
94
Франческо Эспозито
65′
77′
14
Анж-Йоан Бонни
10
Лаутаро Мартинес
89′
11
Луис Энрике
Фиорентина
43
Давид де Хеа
15
Пьетро Комуццо
26
Маттиа Вити
49′
86′
18
Пабло Мари
2
Додо
27
Чер Ндур
20
Мойзе Кин
21
Робин Гозенс
78′
29
Никколо Фортини
8
Роландо Мандрагора
76′
9
Эдин Джеко
7
Симон Зом
63′
22
Джакопо Фаццини
10
Альберт Гудмундссон
63′
44
Николо Фаджоли
Статистика
Интер
Фиорентина
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
22
10
Удары в створ
8
2
Угловые
8
5
Фолы
11
16
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти