«Ливерпуль» унижен в Кубке лиги, «Ювентус» выиграл перед назначением Спаллетти, «Бавария» улучшает европейский рекорд

Англия: радость Гвардиолы и стабильность Вольтемаде
Кубок английской лиги. ⅛ финала
Ливерпуль — Кристал Пэлас 0:3
«Ливерпуль» в этом сезоне уже дважды споткнулся на «Кристал Пэлас», уступив «орлам» в матче за Суперкубок и месяц назад — в АПЛ. Новая же игра принесла команде Арне Слота новые проблемы, которые ближе к перерыву трансформировались в голевой дубль Сарра. Сенегалец — настоящий кошмар красных! Он забил во всех трех матчах. Если посмотреть, как спокойно он открыл счет ударом из центра штрафной, можно подумать, что для Сарра это уже будничное событие.
И ладно бы дело было только в «Кристал Пэлас», который за календарный год так и не проиграл красным (+2=2)! Лондонцы лишь продлили до семи серию матчей, в которых «Ливерпуль» пропускал первым. Но еще хуже, что мерсисайдцы ничего не смогли предложить в ответ. Уныло, предсказуемо, безыдейно — это все про игру хозяев. Второй состав — не оправдание. И логично, что впервые забивший после переезда в Англию Йереми Пино довел счет до крупного. Шестое поражение чемпиона в семи последних матчах. Если вести отсчет с первой игры данной серии, то за этот период в лигах топ-5 так часто не проигрывал никто, включая безнадежных аутсайдеров. И Слот после финального свистка благодарил практически опустевшие к тому моменту трибуны «Энфилда».
Арсенал — Брайтон 2:0
Полузащитник Доуман в 15 лет и 302 дня вписал свое имя в историю «Арсенала» как самый юный футболист, когда-либо выходивший в стартовом составе «канониров». Правда, к перерыву лондонцам похвастаться было нечем — они ни разу не попали в створ ворот. Но мы же знаем, что команде Микеля Артеты много бить не надо. Правда, в среду обошлось без стандартов, а долгожданный гол «Эмирейтс» увидел, когда Льюис-Скелли направил мяч в штрафную. Нванери пробил в касание и голкипер, что называется, не выручил «Брайтон». А так как «Арсенал» в октябре пропускать отказывается, это было приговором. Хотя контрольный выстрел от добившего «чаек» джокера Сака лишним не был.
Вулверхэмптон — Челси 3:4
У кого изначально все было легко и просто, так это у «Челси», который устроил охоту на «волков» и за 40 минут довел счет до крупного. Однако синие при 3:0 слишком расслабились и устроили нервотрепку своим болельщикам. 3:0 превратились в 3:2, а тут еще и Делап заработал удаление. Хорошо, в меньшинстве сразу отличился Байно-Гиттенс. Только и это была еще не развязка, так как Меллер-Вольфе снова сократил отставание до минимума. На счастье Энцо Марески, играть оставалось недолго, и «Челси» все-таки в четвертьфинале.
Суонси — Манчестер Сити 1:3
Насколько красивым получился гол отправившему мяч в «девятку» Гонсалу Франку, настолько же обидно было «Суонси» пропускать. Доку, конечно, выдал крутое соло, начав в штрафной движение от линии поля, но забить ему помог рикошет. В итоге же чашу весов в пользу «Ман Сити» склонили Шерки и Мармуш. Оба забили по голу, а в первом случае француз еще и ассистировал египтянину. Объединяет эту парочку то, что оба футболиста только недавно залечили травмы, после чего лишь несколько раз выходили на замену на короткие отрезки. А в среду Хосеп Гвардиола впервые включил обоих в старт, и это стало решающим фактором. Особенно важен успех для Шерки, который лечился с августа.
Ньюкасл Юнайтед — Тоттенхэм Хотспур 2:0
В самой конкурентной паре ⅛ финала «Ньюкасл» добился преимущества в первом тайме благодаря стандарту. Тонали исполнил угловой, и Шер вогнал мяч в сетку головой. А «Тоттенхэм» еще и подвел Антонин Кински. Уже после перерыва сын бывшего голкипера «Сатурна» и сборной Чехии при подаче Уиллока явно не рассчитал рост Вольтемаде, который снова забил головой.
Италия: «Рома» догнала «Наполи»
«Рома», которой нужно было догонять «Наполи», мучительно пытался взломать оборону «Пармы». Процесс шел за скрипом и начался с потери Фергюсона, которого пришлось менять уже на 7-й минуте. А сменивший ирландца Бэйли загубил верный момент, оказавшись с глазу на глаз с вратарем и поскользнувшись в момент удара. Когда же Соуле с подбора отправил мяч в угол, ВАР пригласил арбитра к монитору, и тот посчитал, что находившийся в офсайде Челик мешал вратарю. Еще несколько раз голкипер останавливал опасные удары Дибалы, но в итоге угловой в исполнении аргентинца завершился голом Эрмосо. Ключевым же стал отрезок, по ходу которого Свилар вытащил из-под перекладины удар Соренсена, а Довбик удвоил счет. На вершине таблицы снова двоевластие, и на выходных команду Джан Пьер Гасперини ждет визит в гости к «Милану».
«Ювентус» в первом матче после увольнения Игора Тудора очень быстро заработал пенальти. Гогличидзе сфолил на Влаховиче, и серб сам безупречно пробил с точки. А вот дальше с реализацией — несмотря на интересные подходы — возникли проблемы. Как итог — провал в добавленное к первому тайму время, когда мяч в центре штрафной отскочил к Дзаньоло, и тот технично уложил его впритирку со штангой. И все же бьянконери дожали гостей при угловом. Первую подачу прервали защитники «Удинезе», однако мяч снова оказался у Камбьязо, и он нашел в районе дальней штанги Гатти. А в добавленное арбитром время допустивший в случае со вторым голом ошибку Гогличидзе еще и сфолил в штрафной на Кенане Йылдызе. Теперь Лучано Спаллетти получит в свое распоряжение команду, которая начала выбираться из кризиса и прервала серию из восьми матчей без побед.
«Интер» догнал по очкам земляков из «Милана» и вышел на третье место, дожав «Фиорентину» во втором тайме. Гости капитулировали после классного дальнего удара Хакана Чалханоглу, а потом трибуны привел в восторг Сучич. Хорвата не смутил буквально висевший у него на плечах защитник. Стряхнув его, хавбек классно поймал на финт еще одного игрока «фиалок» и вогнал мяч в ближний угол. А пенальти Чалханоглу, который уже сейчас повторил свою результативность прошлого чемпионата (5 мячей), оформил разгром проваливающей сезон команде Стефано Пиоли.
Германия: триллер от «Байера»
Кубок Германии. 1/16 финала
Майнц — Штутгарт 0:2
Падерборн — Байер 2:4
Действующий обладатель Кубка Германии в Майнце повел в счете после подачи углового. «Штутгарт» играл с заметным преимуществом, и даже удивительно, что второго гола пришлось ждать больше часа. В любом случае швабы уверенно взяли свое, тогда как «Байеру» пришлось гораздо сложнее в гостях у «Падерборна». Потребовалось получить численное преимущество, которое быстро реализовал Гримальдо.
Но даже это не стало гарантией, так как на последней минуте основного времени занимающие во второй бундеслиге второе место хозяева отыгрались. Больше того — в начале овертайма они вышли вперед. Только после серии рикошетов леверкузенцам помог отыграться отправленный в атаку защитник Куанса. Когда же серия пенальти казалась неизбежной, «аспириновые» вспомнили рецепты Хаби Алонсо. После 120-й минуты сначала оборону хозяев раскатали Кофане с Мазой, а потом побежавшего вперед голкипера «Падерборна» голом в пустые ворота наказал Алейш Гарсия.
Кельн — Бавария 1:4
Волевой получилась и победа «Баварии», но чемпион не стал трепать нервы своим болельщикам. Еще в первом тайме команде Венсана Компани хватило трех минут, чтобы превратить 0:1 в 2:1. Добивание Диаса, у которого 16 результативных баллов в таком же количестве матчей. Затем — гол Кейна. И его же новый успех после углового в исполнении Киммиха. А точку в быстрой контратаке поставили Диас и Олисе. «Бавария» продолжает улучшать рекорд для команд из лиг топ-5, начав сезон с четырнадцати побед с учетом всех турниров.
Франция: «ПСЖ» удержался на вершине
Луис Энрике, как это часто бывает при жестком графике, устроил мощную ротацию состава. Но так как вышедшим на поле не удалось забить до перерыва, пришлось вводить в игру резервы. Это помогло открыть счет, но на гол Нуну Мендеша ответил Игор Силва, который поймал вылетевший из штрафной мяч и отправил его в сетку. Выходцы из Лиги 2 добились сенсационной ничьей, тогда как чемпиону использование всех лучших исключительно в ЛЧ периодически выходит боком. Парижане потеряли уже шесть очков в матчах, где вели в счете. Столько же у них набралось за весь прошлый сезон, и нынешняя осечка стала подарком для «Марселя».
Им, впрочем, еще надо было воспользоваться, а провансальцы в последнее время спотыкаются на обе ноги. Вот и в среду возникли сложности, и одна ошибка трансформировалась в прорыв Шерифа, который около штрафной продавил Агерда и отправил мяч в сетку. Команде Роберто Де Дзерби еще повезло, когда автогол Игана-Райли отменили из-за офсайда. Зато это здорово встряхнуло хозяев, и «Велодром» привела в восторг контратака, в концовке которой Обамеянг выложил мяч Робиньо Вазу. Ну, а соло 18-летнего форварда и его плотный удар — чистое удовольствие! Которое, впрочем, было испорчено голом «Анже» на шестой добавленной минуте. Мяч прошел над руками Рульи, а «Марсель» в режиме лайв упал с первого места на третье.
Когда «Монако» выходил на поле, монегаски уже знали, что с ними по очкам сравнялась «Ницца». При этом «орлята» обыграли находившийся в таблице выше «Лилль». Кроме того, в зоне досягаемости красно-белых оказался занимавший перед туром второе место «Ланс». Кроваво-золотые на последних минутах получили пенальти в свои ворота, а дважды огорчивший их полузащитник «Метца» Эн так увлекся празднованием первой победы после возвращения в Лигу 1, что сорвал с себя футболку и тут же получил вторую желтую карточку. Однозначно — курьез тура.
Что касается «Монако», то Себастьен Поконьоли на этот раз не включил в старт Александра Головина, что логично. Наш легионер только набирает форму после травмы, и рискованно играть каждые три дня — до международной паузы команду из княжества ждут еще два тура чемпионата и ЛЧ. А без него в Нанте «Монако» словно раскачивался на качелях. То доминировал, дважды получая преимущество в счете, то допускал пожар в обороне, над которой периодически издевался лидер «канареек» Аблен. Он выкатил мяч под первый гол Баэреба Гирасси и подготовил второе взятие ворот. Еще надо отметить Эль-Араби, который не выключился из игры и в падении с почти нулевого угла попал в штангу, дав шанс на добивание.
Так Гирасси стал автором самого молодого дубля «Нанта» в лиге 1 (19 лет и 61 день). Только решил все класс «Монако» и два паса Уаттара — на Аклиуша и открывшего счет голам в нынешнем сезоне Головина. А еще один успех Александра окончательно поднял «Монако» на второе место. За это стоит поблагодарить «Париж», который дома вроде бы безнадежно горел в игре с «Лионом», но после удалений в обеих командах в формате «10 на 10» превратил 0:3 в 3:3. В случае успеха «ткачи» были бы вторыми, а теперь они только пятые.
Статистика дня
1-й командой английского высшего дивизиона, которая за месяц одержала шесть сухих побед, стал «Арсенал».
4 футболиста «Челси» не старше 21 года забили в одном матче, что стало рекордом для клубов АПЛ.
4-й сезон подряд «Монако» за первые 10 туров набирает 20 очков.
7 побед в девяти стартовых турах итальянского чемпионата у «Ромы» не было с 2017 года.
9 мячей в первых десяти турах забил форвард «Страсбура» Паничелли. Такой результативности у игроков эльзасцев не было с 1969 года, когда отличился Вольфганг Канибер.
11 голов забил в серии А полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз. Он повторил рекорд Погба для футболистов бьянконери моложе 21 года.
91 год «Ливерпуль» не проигрывал на «Энфилде» в кубковых турнирах, не забив и пропустив не менее трех мячей.
250 матчей провел за «Бенфику» защитник Отаменди.
Автор: Андрей Кузичев