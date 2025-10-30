«Ливерпуль» унижен в Кубке лиги, «Ювентус» выиграл перед назначением Спаллетти, «Бавария» улучшает европейский рекорд

«Ювентус» в первом матче после увольнения Игора Тудора очень быстро заработал пенальти. Гогличидзе сфолил на Влаховиче, и серб сам безупречно пробил с точки. А вот дальше с реализацией — несмотря на интересные подходы — возникли проблемы. Как итог — провал в добавленное к первому тайму время, когда мяч в центре штрафной отскочил к Дзаньоло, и тот технично уложил его впритирку со штангой. И все же бьянконери дожали гостей при угловом. Первую подачу прервали защитники «Удинезе», однако мяч снова оказался у Камбьязо, и он нашел в районе дальней штанги Гатти. А в добавленное арбитром время допустивший в случае со вторым голом ошибку Гогличидзе еще и сфолил в штрафной на Кенане Йылдызе. Теперь Лучано Спаллетти получит в свое распоряжение команду, которая начала выбираться из кризиса и прервала серию из восьми матчей без побед.