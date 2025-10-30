Легенда «МЮ» Скоулз отказался от работы на ТВ ради ухода за сыном с аутизмом

Скоулз объяснил, что намерен сконцентрировать на заботе за своим 20-летним сыном Эйденом, которому в детстве диагностировали аутизм.
Эйден не общается с окружающими людьми словами, поэтому Скоулзу пришлось выработать невербальную методику взаимодействия с сыном.
«У него очень строгий распорядок действий каждый день. И я решил, что буду делать все ради Эйдена», — произнес Скоулз в подкасте своего бывшего одноклубника Гари Невилла.
По словам Скоулза, он и его жена ухаживают за сыном по очереди, хотя и находятся в разводе.