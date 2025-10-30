Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.10
П2
3.11
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.25
П2
2.16
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2

Легенда «МЮ» Скоулз отказался от работы на ТВ ради ухода за сыном с аутизмом

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз рассказал о своем решении прекратить работу на ТВ.

Источник: Sport24

Скоулз объяснил, что намерен сконцентрировать на заботе за своим 20-летним сыном Эйденом, которому в детстве диагностировали аутизм.

Эйден не общается с окружающими людьми словами, поэтому Скоулзу пришлось выработать невербальную методику взаимодействия с сыном.

«У него очень строгий распорядок действий каждый день. И я решил, что буду делать все ради Эйдена», — произнес Скоулз в подкасте своего бывшего одноклубника Гари Невилла.

По словам Скоулза, он и его жена ухаживают за сыном по очереди, хотя и находятся в разводе.