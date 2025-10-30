Стойлов хочет подписать игрока сборной Казахстана в турецкий клуб? Тренер дал ответ

Ранее возникли слухи, что Кенжебеком интересуется как раз «Гезтепе», однако болгарский специалист впервые об этом слышит.
«Кенжебек? Честно, я даже не знаю этого игрока. При всем уважении, думаю, казахстанским футболистам тяжело проявить себя на уровне чемпионата Турции. Зайнутдинов? Ну да, он единственный, кто смог, он играл в большой команде, но остальные вряд ли смогут тут играть», — заявил Стойлов.
Кенжебек уже имеет опыт выступления в Европе. В августе 2024 года воспитанник алматинского «Кайрата» покинул стан «жёлто-чёрных» на правах свободного агента, перейдя в кипрский «Акристас Хлоракас». Через полгода нападающий перебрался в словацкий «Кошице».
В июле текущего года Галымжан присоединился к «Елимаю» и помог команде завершить чемпионат на четвёртом месте, что обеспечило клубу участие в квалификационном раунде Лиги конференций.
В казахстанской премьер-лиге (КПЛ) игрок провёл 11 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи. На данный момент футболист оценивается в 225 тысяч евро (140,8 миллиона тенге).