Экс-тренер «Зенита» возглавил «Ювентус»

Спаллетти был главным тренером «Зенита» с 2009 по 2014 год. Дважды выиграл чемпионат России, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны. В Италии он разные годы возглавлял «Удинезе», «Рому», «Интер», «Наполи» (выиграл чемпионат в 2023 году) и другие команды.