Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
4.20
X
2.75
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
31.10
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.30
П2
8.25
Футбол. Германия
31.10
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.47
П2
1.68
Футбол. Испания
31.10
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.07
П2
4.05
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2

Экс-тренер «Зенита» возглавил «Ювентус»

Лучано Спаллетти стал новым главным тренером «Ювентуса», сообщила пресс-служба туринского клуба.

Источник: Getty Images

Контракт рассчитан до конца сезона.

27 октября «Ювентус» после трех проигрышей подряд уволил Игора Тудора. Туринский клуб идет седьмым в турнирной таблице Серии А. 1 ноября у команды матч с «Кремонезе», а 4 ноября — со «Спортингом» в Лиге чемпионов.

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, откуда он ушел в июне.

Спаллетти был главным тренером «Зенита» с 2009 по 2014 год. Дважды выиграл чемпионат России, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны. В Италии он разные годы возглавлял «Удинезе», «Рому», «Интер», «Наполи» (выиграл чемпионат в 2023 году) и другие команды.