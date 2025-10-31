В Германии новый суперталант, Карл. Юношу из «Баварии» сравнивают с Роббеном и Озилом

Карл, которого скауты «Баварии» заметили три года назад, производит впечатление серьезного парня. Он сам рассказывал о сложном периоде в команде U-16, когда было тяжело совмещать футбол и учебу, и только после сдачи экзаменов ситуация стала выправляться. При этом мальчишка показал себя настоящим профи: начал работать дополнительно — самостоятельно или с тренером. Учился при невысоком росте пользоваться в единоборствах низким центром тяжести. И эффект получился потрясающим — 33 гола в тридцати матчах за команды U-17 и U-19, после чего последовало приглашение в основу (в заявку он попадал еще весной) и поездка на КЧМ-2025.