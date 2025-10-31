В Германии новый суперталант, Карл. Юношу из «Баварии» сравнивают с Роббеном и Озилом

Новый рекордсмен
Большие клубы и выращенная в их академиях молодежь — больная тема для всех, кто мечтает даже не об одиннадцати, как Сергей Галицкий, а о двух-трех воспитанниках на поле. Результат нужен здесь и сейчас, поэтому десятки талантливых выпускников академий разъезжаются по арендам и нередко там теряются. А кто-то исчезает из поля зрения, мелькнув в паре ничего не значащих матчей основы.
Последняя по-настоящему впечатляющая премьера в «Баварии» случилась пять лет назад, когда изначально приглашавшийся в клуб для развития молодежи Ханси Флик поверил в Джамала Мусиалу. Чуть раньше нынешний главный тренер «Барселоны» стал выпускать на поле Джошуа Зиркзе, которого искусству игры в нападении на родине в Нидерландах учил Рой Макай, а в академии «Баварии» — Мирослав Клозе. Но форвард решил попытать счастья в Италии. Следующий баварский прорыв — полузащитник сборной Германии Павлович, а сейчас в Мюнхене восходит новая звезда.
17-летний Леннарт Карл уже забрал у Мусиалы не только его старый 42-й номер, но и клубный рекорд, став автором самого молодого баварского гола в ЛЧ. Против «Брюгге» Венсан Компани выпустил юношу в старте, а три дня спустя — получив всего 15 минут в Менхенгладбахе — Карл забил и в Бундеслиге. При этом впечатлил по-хорошему наглой игрой, нацеленностью на ворота и качеством. Если продолжит прогрессировать такими же темпами, «Баварии» можно не переживать на случай возможной продажи Олисе, которого несколько топ-клубов мечтают вернуть в АПЛ.
«Когда объявили состав, мелькнула мысль: “Представь, если тебя выберут лучшим игроком матча?”. В итоге так и случилось. Я на седьмом небе от счастья», — делился эмоциями после матча с «Брюгге» Карл.
Равнение на Эдегора
Невысокий (всего 168 сантиметров) игрок с классным дриблингом и прекрасной левой ногой, обожающий смещаться справа в центр и способный неожиданно для соперника оказаться в центре — параллели с Месси просто напрашиваются. Однако в «Баварии» вспоминают Роббена и Озила. Хотя своими финтами и умением ускориться в начальной стадии обводки Карл скорее напоминает молодого Криштиану Роналду.
Но стилистически он все-таки дирижер, родной его позицией является «десятка». В подтверждение этого Леннарт называет своим кумиром полузащитника «Арсенала» Эдегора: «Он тоже левша, играет на позиции плеймейкера, обладает хорошим видением поля и ударом». При этом Карл старается избегать параллелей со звездами прошлого, подчеркивая: «Не позволяю этому влиять на меня. Важно то, что происходит на поле, а не то, что публикуют в соцсетях. Я умею абстрагироваться и отгородиться от всего лишнего».
Карл, которого скауты «Баварии» заметили три года назад, производит впечатление серьезного парня. Он сам рассказывал о сложном периоде в команде U-16, когда было тяжело совмещать футбол и учебу, и только после сдачи экзаменов ситуация стала выправляться. При этом мальчишка показал себя настоящим профи: начал работать дополнительно — самостоятельно или с тренером. Учился при невысоком росте пользоваться в единоборствах низким центром тяжести. И эффект получился потрясающим — 33 гола в тридцати матчах за команды U-17 и U-19, после чего последовало приглашение в основу (в заявку он попадал еще весной) и поездка на КЧМ-2025.
Киммих и Кейн в восторге
«У меня не было ощущения, что мы теряем в атакующей мощи», — признавался Компани после того, как Карл дебютировал в главной команде, заменив на тайм Олисе. Да, в соперниках был всего лишь «Окленд», но уже в августе — после серии голов в контрольных матчах — Леннарт подписал контракт, положив конец слухам об интересе со стороны «Реала» и «Аякса». Впрочем, игрок сам говорил, что хочет проявить себя именно в «Баварии».
Полноценное же профессиональное соглашение подготовят к февралю 2026-го — когда Карлу исполнится 18 лет. Если прогресс не замедлится, условия контракта придется повышать. Да что там контракт — в Германии уже обсуждают возможное приглашение в сборную и даже поездку на чемпионат мира.
«Я присоединился к сборной после своего первого сезона в “Баварии”. Тогда еще было необычно, чтобы кто-то мог дебютировать за сборную после четырех-пяти матчей в Бундеслиге. Сейчас же кажется, что это может произойти быстрее. У тренера сборной всегда есть возможность привлечь игроков, находящихся в хорошей форме. В любом случае Ленни на верном пути, и мы будем продолжать его поддерживать», — говорит капитан «Баварии» Киммих.
Не исключает приглашения молодого одноклубника на мировое первенство и главный снайпер чемпионов Германии Кейн: «Леннарт — фантастический игрок. Он не боится брать мяч и идти в обводку. Если он продолжит так же усердно работать, его ждет большое будущее». А еще многие, включая Киммиха и спортивного директора «Баварии» Кристофа Фройнда, отмечают уверенность Карла в собственных силах и его смелость на поле.
Он действительно очень быстро принимает решения. Особенно атакуя ворота самостоятельно. Но, опять же, это результат работы над собой: «Я тренировал это движение, пока оно не стало автоматическим. Я даже не задумываюсь в этот момент. Я просто делаю это, и голы приходят естественным образом».
Карл говорил это в 16 лет в юношеской команде, и сейчас все это работает уже в ЛЧ.
Андрей Кузичев