«Лацио» и «Пиза» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

«Лацио» и «Пиза» сыграли вничью в матче 9-го тура Серии А.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Римский «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Пизой» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Пизе, завершилась со счетом 0:0.

«Лацио» продлил серию без поражений до пяти матчей и располагается в турнирной таблице на 11-м месте, набрав 12 очков. «Пиза», не одержавшая в текущем сезоне Серии А ни одной победы, с 5 баллами занимает 17-ю строчку.

В следующем туре «Пиза» на выезде 2 ноября сыграет против «Торино», «Лацио» днем позднее примет «Кальяри».

В другом матче «Сассуоло» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 2:1.

Пиза
0:0
Первый тайм: 0:0
Лацио
Футбол, Италия, 9-й тур
30.10.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan
Главные тренеры
Альберто Джилардино
Маурицио Сарри
Составы команд
Пиза
1
Адриан Шемпер
4
Антонио Караччоло
5
Симоне Канестрелли
3
Самуэле Ангори
20
Мишель Эбишер
15
Идрисса Туре
18
Мбала Нзола
44
Даниэль Деноон
41′
46′
33
Артуро Калабрези
11
Хуан Куадрадо
61′
65′
14
Эбенезер Акинсанмиро
6
Мариус Марин
65′
7
Мехди Лерис
10
Маттео Трамони
65′
32
Стефано Морео
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
8
Маттео Гендузи
75′
32
Данило Катальди
10
Маттиа Дзакканьи
13
Алессио Романьоли
3
Лука Пеллегрини
58′
5
Матиас Весино
26
Тома Башич
58′
29
Мануэль Лаццари
19
Булай Диа
46′
9
Родригес Педро
82′
18
Густав Исаксен
81′
14
Тиджани Нослин
34
Марио Хила
61′
25
Оливер Провстгор
Статистика
Пиза
Лацио
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
11
Удары в створ
2
6
Угловые
3
1
Фолы
16
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти