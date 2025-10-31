«Барселона» вернется на домашний стадион «Камп Ноу» в ноябре

Реконструкция «Камп Ноу» стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей. Первую попытку вернуться на обновленную арену клуб предпринял в августе, но не получил разрешения городского совета на эксплуатацию объекта. Следующая запланированная игра на «Камп Ноу» — против «Валенсии» 14 сентября — также была перенесена на стадион имени экс-капитана «сине-гранатовых». Полноценное открытие стадиона, по информации СМИ, может состояться в январе 2026 года. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что после реконструкции вместимость арены увеличится с 99 тыс. зрителей до 105 тыс.