«Барселона» вернется на домашний стадион «Камп Ноу» в ноябре

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» проведут открытую тренировку на домашнем стадионе «Камп Ноу», который находится на этапе реконструкции.
Реконструкция «Камп Ноу» стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей. Первую попытку вернуться на обновленную арену клуб предпринял в августе, но не получил разрешения городского совета на эксплуатацию объекта. Следующая запланированная игра на «Камп Ноу» — против «Валенсии» 14 сентября — также была перенесена на стадион имени экс-капитана «сине-гранатовых». Полноценное открытие стадиона, по информации СМИ, может состояться в январе 2026 года. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что после реконструкции вместимость арены увеличится с 99 тыс. зрителей до 105 тыс.
«Основной состав футбольного клуба “Барселона” вернется на “Камп Ноу” в пятницу, 7 ноября, для проведения открытой тренировки для болельщиков. Это мероприятие также послужит технической проверкой работы стадионных систем, контрольных пунктов и инфраструктуры в рамках постепенного возобновления полноценной работы арены. Тренировка начнется в 11:00 по центральноевропейскому времени, при этом ворота стадиона откроются для публики в 9:30. Количество зрителей будет ограничено 23 тыс. мест, расположенных на главной трибуне и в южном секторе. Данные меры соответствуют первому этапу возобновления работы стадиона, клуб уже получил необходимое разрешение», — сообщается на сайте команды.
«Камп Ноу» был открыт в 1957 году и с момента постройки принадлежит «Барселоне». Стадион принимал матчи чемпионата Европы (1964) и мира (1982), а также игры и финал олимпийского футбольного турнира 1992 года.