Клуб Слуцкого поднялся на 2-е место в чемпионате Китая за тур до финиша

«Шанхай Шэньхуа» набрал 61 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице за тур до финиша чемпионата. Впереди «Шанхай Порт» (63). Клуб Слуцкого обошел «Чэнду Жунчэн» (59 очков), который проиграл «Хэнаню» (1:2) и потерял шансы на чемпионство.