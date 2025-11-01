«Манчестер Юнайтед» прервал серию из трех побед в АПЛ

Встреча в Ноттингеме завершилась со счетом 2:2. В составе «Манчестер Юнайтед» мячи забили Каземиро (34-я минута) и Амад Диалло (81). У хозяев отличились Морган Гиббс-Уайт (48) и Николо Савона (50).