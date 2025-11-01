«Манчестер Юнайтед» прервал серию из трех побед в АПЛ

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.42
П2
2.36
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.70
П2
10.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
2.96
X
2.76
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.12
П2
15.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.62
П2
4.54
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
1.75
П2
29.00
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.45
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.40
П2
1.53
Футбол. Англия
23:00
Ливерпуль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.42
П2
4.76
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Франция
23:05
Осер
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.54
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» прервал серию из трех побед в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Ноттингеме завершилась со счетом 2:2. В составе «Манчестер Юнайтед» мячи забили Каземиро (34-я минута) и Амад Диалло (81). У хозяев отличились Морган Гиббс-Уайт (48) и Николо Савона (50).

«Манчестер Юнайтед» прервал трехматчевую победную серию в чемпионате Англии. Команда Рубена Аморима с 17 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» (6) занимает 18-ю строчку.

Результаты других матчей:

«Бернли» — «Арсенал» — 0:2;

«Брайтон» — «Лидс» — 3:0;

«Кристал Пэлас» — «Брентфорд» — 2:0;

«Фулхэм» — «Вулверхэмптон» — 3:0.

Ноттингем Форест
2:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 10
1.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Шон Дайч
Рубен Аморим
Голы
Ноттингем Форест
Морган Гиббс-Уайт
(Райан Йейтс)
48′
Николо Савона
50′
Манчестер Юнайтед
Каземиру
(Бруну Фернандеш)
34′
Амад Диалло
81′
Составы команд
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
37
Николо Савона
3
Неко Уильямс
14
Дан Ндой
62′
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
8
Эллиот Андерсон
7
Каллум Хадсон-Одои
90′
6
Ибраим Сангаре
19
Игор Жезус
78′
9
Тайво Авонийи
12
Дуглас Луис
14′
22
Райан Йейтс
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
4
Маттейс де Лигт
16
Амад Диалло
30
Беньямин Шешко
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
10
Матеус Кунья
15
Лени Йоро
77′
3
Нуссаир Мазрауи
85′
2
Диогу Далот
68′
13
Патрик Доргу
Статистика
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
17
18
Удары в створ
3
7
Угловые
8
5
Фолы
10
7
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти