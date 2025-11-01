«Манчестер Юнайтед» прервал серию из трех побед в АПЛ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ноттингеме завершилась со счетом 2:2. В составе «Манчестер Юнайтед» мячи забили Каземиро (34-я минута) и Амад Диалло (81). У хозяев отличились Морган Гиббс-Уайт (48) и Николо Савона (50).
«Манчестер Юнайтед» прервал трехматчевую победную серию в чемпионате Англии. Команда Рубена Аморима с 17 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» (6) занимает 18-ю строчку.
Результаты других матчей:
«Бернли» — «Арсенал» — 0:2;
«Брайтон» — «Лидс» — 3:0;
«Кристал Пэлас» — «Брентфорд» — 2:0;
«Фулхэм» — «Вулверхэмптон» — 3:0.
Шон Дайч
Рубен Аморим
Морган Гиббс-Уайт
(Райан Йейтс)
48′
Николо Савона
50′
Каземиру
(Бруну Фернандеш)
34′
Амад Диалло
81′
26
Матц Селс
37
Николо Савона
3
Неко Уильямс
14
Дан Ндой
62′
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
8
Эллиот Андерсон
7
Каллум Хадсон-Одои
90′
6
Ибраим Сангаре
19
Игор Жезус
78′
9
Тайво Авонийи
12
Дуглас Луис
14′
22
Райан Йейтс
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
4
Маттейс де Лигт
16
Амад Диалло
30
Беньямин Шешко
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
10
Матеус Кунья
15
Лени Йоро
77′
3
Нуссаир Мазрауи
85′
2
Диогу Далот
68′
13
Патрик Доргу
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти