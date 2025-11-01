«Комо» сыграл вничью с «Наполи» в Серии А, Мората не забил пенальти

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Наполи» дома сыграл вничью с «Комо» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Неаполе, завершилась со счетом 0:0. На 26-й минуте чемпион Европы 2024 года Альваро Мората, арендованный «Комо» летом у «Милана», не смог реализовать пенальти, после того как его удар отразил вратарь Ваня Милинкович-Савич.
Как сообщает статистический портал Opta, голкиперы «Наполи» отразили семь пенальти в матчах Серии А с сезона-2022/23, показав лучший результат в топ-5 европейских лиг наряду с вратарями испанского «Лас-Пальмаса» и немецкого «Бохума».
«Наполи» (22 очка), впервые сыгравший вничью в текущем сезоне, лидирует в турнирной таблице Серии А. «Комо» (17) располагается на пятой позиции.
В 11-м туре «Комо» примет «Кальяри» 8 ноября, «Наполи» на следующий день на выезде сыграет с «Болоньей».
В другом матче дня «Удинезе» дома со счетом 1:0 обыграл «Аталанту».
