Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Марсель
0
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Астон Вилла
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Валенсия
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Ювентус
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
«Комо» сыграл вничью с «Наполи» в Серии А, Мората не забил пенальти

«Наполи» дома сыграл вничью с «Комо» в матче Серии А.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Наполи» дома сыграл вничью с «Комо» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Неаполе, завершилась со счетом 0:0. На 26-й минуте чемпион Европы 2024 года Альваро Мората, арендованный «Комо» летом у «Милана», не смог реализовать пенальти, после того как его удар отразил вратарь Ваня Милинкович-Савич.

Как сообщает статистический портал Opta, голкиперы «Наполи» отразили семь пенальти в матчах Серии А с сезона-2022/23, показав лучший результат в топ-5 европейских лиг наряду с вратарями испанского «Лас-Пальмаса» и немецкого «Бохума».

«Наполи» (22 очка), впервые сыгравший вничью в текущем сезоне, лидирует в турнирной таблице Серии А. «Комо» (17) располагается на пятой позиции.

В 11-м туре «Комо» примет «Кальяри» 8 ноября, «Наполи» на следующий день на выезде сыграет с «Болоньей».

В другом матче дня «Удинезе» дома со счетом 1:0 обыграл «Аталанту».

Наполи
0:0
Первый тайм: 0:0
Комо
Футбол, Италия, 10-й тур
1.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Сеск Фабрегас
Нереализованные пенальти
Комо
Альваро Мората
26′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
21′
8
Скотт Мактоминай
13
Амир Ррахмани
4
Алессандро Буонджорно
37
Леонардо Спинаццола
46′
3
Мигель Гутьеррес
6
Билли Гилмор
38′
20
Эльиф Эльмас
72′
19
Расмус Хейлунн
87′
68
Станислав Лоботка
21
Маттео Политано
67′
87′
27
Лоренцо Лукка
7
Давид Нерес
73′
70
Ноа Ланг
Комо
1
Жан Бюте
3
Алекс Валье
38
Ассане Диао
10
Николас Пас
14
Хакобо Рамон
23
Максимо Перроне
16′
28
Иван Смолчич
39′
71′
27
Штефан Пош
42
Джейден Аддай
82′
11
Анастасиос Дувикас
7
Альваро Мората
82′
17
Хесус Родригес
2
Марк-Оливер Кемпф
8′
34
Диегу Карлос
6
Максанс Какере
71′
33
Лукас Да Кунья
Статистика
Наполи
Комо
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
8
2
Угловые
4
2
Фолы
15
16
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти