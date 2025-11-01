«Монако» с Головиным проиграл в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Монако» уступил «Парижу» в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Монако завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 53-й минуте забил Мойзес Симон.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.
«Монако» с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Париж» (14) располагается на десятой строчке.
Футбол, Франция, 11-й тур
1.11.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Стефан Жийи
Голы
Париж
Мозес Саймон
(Максим Лопес)
53′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
12
Кайю Энрике
22
Мохаммед Салису
27
Крепин Диатта
4
Йордан Тезе
20
Кассум Уттара
46′
17
Станис Идумбо
14
Мика Биерет
46′
9
Фоларин Балогун
28
Мамаду Кулибали
81′
82′
19
Джордж Иленихенья
11
Магнес Аклиуш
61′
18
Такуми Минамино
85′
10
Александр Головин
61′
31
Ансу Фати
90+8′
Париж
35
Кевин Трапп
31
Самир Шерги
10
Илан Кеббаль
21
Максим Лопес
5
Мустафа Мбоу
6
Отавио
36′
33
Пьер Ле Мелу
2
Туомас Оллила
90′
15
Тимоте Колодзейчак
27
Мозес Саймон
90′
8
Лоханн Дуке
11
Жан-Филипп Крассо
75′
9
Виллем Жеббель
17
Адама Камара
47′
90′
12
Нуа Дико
Статистика
Монако
Париж
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
1
1
Угловые
3
2
Фолы
10
12
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти