«Челси» нанес поражение «Тоттенхэму» в лондонском дерби

«Челси» победил «Тоттенхэм» в матче АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в гостевом лондонском дерби в рамках десятого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча прошла на домашнем стадионе «Тоттенхэма» и завершилась победой «синих» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Жоао Педро (34-я минута).

«Челси» (17 очков) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Тоттенхэм» (17) располагается на третьей строчке, опережая «синих» по разнице мячей.

В следующем туре «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед», «Челси» дома сыграет с «Вулверхэмптоном». Обе встречи пройдут 8 ноября.

Тоттенхэм Хотспур
0:1
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 10
1.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Томас Франк
Энцо Мареска
Голы
Челси
Жоао Педро
(Мойсес Кайседо)
34′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
24
Джед Спенс
20
Мохаммед Кудус
74′
29
Пап Метар Сарр
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
23
Педро Порро
73′
13
Дестини Удоджи
15
Лукас Бергвалль
7′
7
Хави Симонс
59′
73′
22
Бреннан Джонсон
39
Рандаль Коло Муани
73′
28
Вильсон Одобер
4
Кевин Дансо
47′
60′
17
Кристиан Ромеро
30
Родриго Бентанкур
45+3′
60′
9
Ришарлисон
Челси
1
Роберт Санчес
24
Рис Джеймс
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
68′
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
45+3′
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
85′
41
Эстеван
49
Алехандро Гарначо
66′
11
Джейми Гиттенс
29
Уэсли Фофана
89′
4
Тосин Адарабиойо
27
Мало Гюсто
76′
45
Ромео Лавиа
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
3
15
Удары в створ
1
9
Угловые
6
5
Фолы
14
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти