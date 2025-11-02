Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.48
П2
3.22
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Тренер «Реал Сосьедад» — об обратной замене Захаряна: «Мера предосторожности»

Главный тренер «Реаа Сосьедад» Серхио Франсиско объяснил обратную замену российского полузащитника команды Арсена Захаряна в матче против «Атлетика» в 11-м туре испанской Ла Лиги.

Источник: Getty Images

1 ноября «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» со счетом 3:2; Захарян вышел на замену на 41-й минуте, но был убран с поля на 82-й минуте из-за болей в задней поверхности бедра.

«Замена Захаряна — это больше мера предосторожности. Потому что мы увидели, что он держится рукой за подколенное сухожилие. Мы прошли с ним большой путь, и сейчас, когда он хорош, нам не нужно рисковать. Арсен вошел в не самую простую игру и показал себя очень хорошо», — заявил Франсиско на пресс-конференции.

Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет в гостях против «Эльче» 7 ноября.

Реал Сосьедад
3:2
Первый тайм: 1:1
Атлетик
Футбол, Испания, 11-й тур
1.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Серхио Франсиско
Эрнесто Вальверде
Голы
Реал Сосьедад
Брайс Мендес
38′
Гонсалу Гедеш
(Брайс Мендес)
47′
Хон Горротчатеги
(Микель Ойярсабаль)
90+2′
Атлетик
Горка Гурусета
(Андони Горосабель)
42′
Роберт Наварро
79′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
17
Серхио Гомес
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
4
Хон Горротчатеги
77′
10
Микель Ойярсабаль
11
Гонсалу Гедеш
63′
14
Такэфуса Кубо
7
Андер Барренечеа
41′
21
Арсен Захарян
82′
3
Айен Муньос
18
Карлос Солер
82′
22
Микель Готи
23
Брайс Мендес
63′
28
Пабло Марин
Атлетик
1
Унаи Симон
17
Юри Берчиче
90+6′
7
Алехандро Беренгер
23
Роберт Наварро
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
18
Микель Хаурегисар
2
Андони Горосабель
83′
12
Хесус Аресо
8
Ойан Сансет
53′
10
Нико Уильямс
16
Иньиго Руис де Галаррета
65′
68′
30
Алехандро Рего
Статистика
Реал Сосьедад
Атлетик
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
9
11
Удары в створ
5
4
Угловые
6
2
Фолы
19
8
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти