Тренер «Реал Сосьедад» — об обратной замене Захаряна: «Мера предосторожности»

1 ноября «Реал Сосьедад» победил «Атлетик» со счетом 3:2; Захарян вышел на замену на 41-й минуте, но был убран с поля на 82-й минуте из-за болей в задней поверхности бедра.
«Замена Захаряна — это больше мера предосторожности. Потому что мы увидели, что он держится рукой за подколенное сухожилие. Мы прошли с ним большой путь, и сейчас, когда он хорош, нам не нужно рисковать. Арсен вошел в не самую простую игру и показал себя очень хорошо», — заявил Франсиско на пресс-конференции.
Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет в гостях против «Эльче» 7 ноября.
Футбол, Испания, 11-й тур
1.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Серхио Франсиско
Эрнесто Вальверде
Голы
Реал Сосьедад
Брайс Мендес
38′
Гонсалу Гедеш
(Брайс Мендес)
47′
Хон Горротчатеги
(Микель Ойярсабаль)
90+2′
Атлетик
Горка Гурусета
(Андони Горосабель)
42′
Роберт Наварро
79′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
17
Серхио Гомес
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
4
Хон Горротчатеги
77′
10
Микель Ойярсабаль
11
Гонсалу Гедеш
63′
14
Такэфуса Кубо
7
Андер Барренечеа
41′
21
Арсен Захарян
82′
3
Айен Муньос
18
Карлос Солер
82′
22
Микель Готи
23
Брайс Мендес
63′
28
Пабло Марин
Атлетик
1
Унаи Симон
17
Юри Берчиче
90+6′
7
Алехандро Беренгер
23
Роберт Наварро
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
18
Микель Хаурегисар
2
Андони Горосабель
83′
12
Хесус Аресо
8
Ойан Сансет
53′
10
Нико Уильямс
16
Иньиго Руис де Галаррета
65′
68′
30
Алехандро Рего
Статистика
Реал Сосьедад
Атлетик
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
9
11
Удары в створ
5
4
Угловые
6
2
Фолы
19
8
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
