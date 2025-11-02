Салах третьим в истории «Ливерпуля» забил за клуб 250 голов

На счету египтянина стало 250 голов за карьеру в составе «Ливерпуля» во всех турнирах.
Салах стал лишь третьим футболистом, которому удалось забить две с половиной сотни голов за клуб. В этом списке Салах уступает лишь Роджеру Ханту (285) и Иану Рашу (346).
На счету Салаха также 276 результативных действий (188 гола и 88 результативных паса) за «Ливерпуль» в АПЛ. Это повторение рекорда Уэйна Руни по очкам в составе одной команды.
Футбол, Англия, Тур 10
1.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Унаи Эмери
Голы
Ливерпуль
Мохамед Салах
45+1′
Райан Гравенберх
(Алексис Макаллистер)
58′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
12
Конор Брэдли
26
Эндрю Робертсон
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
8
Доминик Собослаи
87′
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
54′
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
22
Юго Экитике
77′
7
Флориан Вирц
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
57′
27
Морган Роджерс
80′
4
Эзри Конса
44
Бубакар Камара
24
Амаду Онана
73′
12
Люка Динь
75′
22
Иан Матсен
29
Эванн Гессан
59′
6
Росс Баркли
7
Джон Макгинн
59′
17
Дониэлл Мален
11
Олли Уоткинс
74′
5
Тайрон Мингс
14
Пау Торрес
74′
19
Джейдон Санчо
Статистика
Ливерпуль
Астон Вилла
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
4
3
Угловые
1
4
Фолы
13
11
Офсайды
8
0
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти