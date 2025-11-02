Ричмонд
Салах третьим в истории «Ливерпуля» забил за клуб 250 голов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым мячом в матче 10-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Источник: AP 2024

На счету египтянина стало 250 голов за карьеру в составе «Ливерпуля» во всех турнирах.

Салах стал лишь третьим футболистом, которому удалось забить две с половиной сотни голов за клуб. В этом списке Салах уступает лишь Роджеру Ханту (285) и Иану Рашу (346).

На счету Салаха также 276 результативных действий (188 гола и 88 результативных паса) за «Ливерпуль» в АПЛ. Это повторение рекорда Уэйна Руни по очкам в составе одной команды.

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 10
1.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Унаи Эмери
Голы
Ливерпуль
Мохамед Салах
45+1′
Райан Гравенберх
(Алексис Макаллистер)
58′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
12
Конор Брэдли
26
Эндрю Робертсон
11
Мохамед Салах
18
Коди Гакпо
8
Доминик Собослаи
87′
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
54′
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
22
Юго Экитике
77′
7
Флориан Вирц
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
57′
27
Морган Роджерс
80′
4
Эзри Конса
44
Бубакар Камара
24
Амаду Онана
73′
12
Люка Динь
75′
22
Иан Матсен
29
Эванн Гессан
59′
6
Росс Баркли
7
Джон Макгинн
59′
17
Дониэлл Мален
11
Олли Уоткинс
74′
5
Тайрон Мингс
14
Пау Торрес
74′
19
Джейдон Санчо
Статистика
Ливерпуль
Астон Вилла
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
4
3
Угловые
1
4
Фолы
13
11
Офсайды
8
0
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
