«Ювентус» победил в первом матче под руководством Спаллетти

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Ювентус» одержал победу над «Кремонезе» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Кремоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Филип Костич (2-я минута) и Андреа Камбьязо (68). У «Кремонезе» отличился 38-летний Джейми Варди (83).
Туринцы провели первый матч под руководством нового тренера Лучано Спаллетти, который 30 октября сменил уволенного ранее Игора Тудора.
«Ювентус», набрав 18 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Кремонезе» (14) располагается на девятой строчке.
В следующем туре «Ювентус» 8 ноября примет «Торино», днем ранее «Кремонезе» сыграет в гостях с «Пизой».
Давиде Никола
Лучано Спаллетти
Джейми Варди
(Деннис Йонсен)
83′
Филип Костич
2′
Андреа Камбьясо
68′
1
Эмиль Аудеро
15
Маттео Бьянкетти
74′
6
Федерико Баскиротто
4
Томмазо Барбьери
32
Мартин Пайеро
27
Яри Вандепутте
10
Джейми Варди
24
Филиппо Терраччано
81′
11
Деннис Йонсен
22
Романо Флориани
71′
30
Микаил Файе
38
Варрен Бондо
62′
19
Джереми Сармьенто
90
Федерико Бонаццоли
71′
20
Франко Васкес
16
Микеле Ди Грегорио
27
Андреа Камбьясо
8
Тен Копмейнерс
5
Мануэль Локателли
15
Пьер Калюлю
4
Федерико Гатти
22
Уэстон Маккенни
85′
24
Даниэле Ругани
19
Кефрен Тюрам
79′
17
Василие Аджич
9
Душан Влахович
85′
30
Жонатан Давид
20
Лоис Опенда
64′
7
Франсишку Консейсау
18
Филип Костич
79′
25
Жоао Мариу
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти