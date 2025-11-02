«Ювентус» победил в первом матче под руководством Спаллетти

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.48
П2
3.22
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

«Ювентус» победил в первом матче под руководством Спаллетти

«Ювентус» обыграл «Кремонезе» в первом матче под руководством Спаллетти.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Ювентус» одержал победу над «Кремонезе» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Кремоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Филип Костич (2-я минута) и Андреа Камбьязо (68). У «Кремонезе» отличился 38-летний Джейми Варди (83).

Туринцы провели первый матч под руководством нового тренера Лучано Спаллетти, который 30 октября сменил уволенного ранее Игора Тудора.

«Ювентус», набрав 18 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Кремонезе» (14) располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Ювентус» 8 ноября примет «Торино», днем ранее «Кремонезе» сыграет в гостях с «Пизой».

Кремонезе
1:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
Футбол, Италия, 10-й тур
1.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Stadio Giovanni Zini
Главные тренеры
Давиде Никола
Лучано Спаллетти
Голы
Кремонезе
Джейми Варди
(Деннис Йонсен)
83′
Ювентус
Филип Костич
2′
Андреа Камбьясо
68′
Составы команд
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
15
Маттео Бьянкетти
74′
6
Федерико Баскиротто
4
Томмазо Барбьери
32
Мартин Пайеро
27
Яри Вандепутте
10
Джейми Варди
24
Филиппо Терраччано
81′
11
Деннис Йонсен
22
Романо Флориани
71′
30
Микаил Файе
38
Варрен Бондо
62′
19
Джереми Сармьенто
90
Федерико Бонаццоли
71′
20
Франко Васкес
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
27
Андреа Камбьясо
8
Тен Копмейнерс
5
Мануэль Локателли
15
Пьер Калюлю
4
Федерико Гатти
22
Уэстон Маккенни
85′
24
Даниэле Ругани
19
Кефрен Тюрам
79′
17
Василие Аджич
9
Душан Влахович
85′
30
Жонатан Давид
20
Лоис Опенда
64′
7
Франсишку Консейсау
18
Филип Костич
79′
25
Жоао Мариу
Статистика
Кремонезе
Ювентус
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
2
5
Угловые
3
3
Фолы
10
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти