«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений в АПЛ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Ливерпуль» дома одержал победу над «Астон Виллой» в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Мохамед Салах (45+1) и Райан Гравенберх (58).
Салах стал третьим футболистом «Ливерпуля», забившим за клуб 250 голов во всех соревнованиях. Больше только у Иана Раша (346) и Роджера Ханта (285).
«Ливерпуль», действующий чемпион Англии, прервал серию из четырех поражений в премьер-лиге. Подопечные Арне Слота, набрав 18 очков, поднялись на третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла» (15) занимает 11-ю строчку.
В следующем туре «Ливерпуль» 9 ноября сыграет в гостях с «Манчестер Сити», в этот же день «Астон Вилла» примет «Борнмут».
