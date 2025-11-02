Гол Месси не спас «Интер Майами» от поражения в игре с «Нэшвиллом»

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Сэм Сарридж (9-я минута, пенальти) и Джош Бауэр (45). У «Интер Майами» мяч забил восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси (90).