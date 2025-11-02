Ричмонд
Экс-тренер сборной Казахстана назвал лучших игроков и наставника КПЛ-2025

Главный тренер «Кайсара» Виктор Кумыков в интервью KFF League определил своих лауреатов КПЛ сезона-2025, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Кого можете назвать лучшим игроком и тренером КПЛ-2025?

— С лучшим тренером, думаю, все понятно — это Рафаэль Уразбахтин из «Кайрата». Он смог со своим клубом и титул защитить, и в основной турнир Лиги чемпионов пробиться. Из других специалистов таких результатов даже близко никто не добился.

А вот насчёт футболистов — тут, на мой взгляд, несколько кандидатур: «кайратовский» вратарь Александр Заруцкий, лучший бомбардир чемпионата Назми Грипши из «Астаны», хороший год провел Ислам Чесноков из «Тобола». Во второй части сезона очень понравился Дастан Сатпаев. Все они достойны, как мне кажется, звания лучшего футболиста КПЛ-2025.

Ранее Кумыков рассказал, что у него есть предложения как из Казахстана, так и Узбекистана, подробности — по ссылке.

Напомним, что Кумыков работал главным тренером таких клубов, как «Атырау», «Ордабасы», «Шахтёр» (Караганда) и «Елимай», а также входил в тренерский штаб сборной Казахстана при Юрии Красножане. В Узбекистане возглавлял «Андижан», АГМК, «Насаф» и «Машъал».