Экс-тренер сборной Казахстана назвал лучших игроков и наставника КПЛ-2025

А вот насчёт футболистов — тут, на мой взгляд, несколько кандидатур: «кайратовский» вратарь Александр Заруцкий, лучший бомбардир чемпионата Назми Грипши из «Астаны», хороший год провел Ислам Чесноков из «Тобола». Во второй части сезона очень понравился Дастан Сатпаев. Все они достойны, как мне кажется, звания лучшего футболиста КПЛ-2025.