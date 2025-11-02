«Кайрат» расстанется с еще одним бразильцем. Известна причина

Ожидается, что в новом сезоне чемпионата Казахстана будет введен лимит на легионеров, который ограничит количество иностранцев в заявке до десяти человек.
«Кроме Жоао Пауло уйдет и Элдер Сантана. В связи с ужесточением лимита на легионеров уйдут и еще два иностранных игрока. Но будут и новички, три футболиста придут», — заявил Кайрат Советаевич в интервью Нурсултану Курману.
Отметим, что ранее «Кайрат» официально объявил об уходе Жоао Пауло. На данный момент алматинцы не продлили контракты с Офри Арадом, Егором Сорокиным и Георги Зарией, чьи контракты завершаются в конце года.
Напомним, что «Кайрат» в этом году защитил титул чемпионом Казахстана и в следующем году вновь выступит в Лиге чемпионов.