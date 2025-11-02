«Кайрат» расстанется с еще одним бразильцем. Известна причина

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
1
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.30
П2
1.61
Футбол. Испания
16:00
Леванте
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.45
П2
2.37
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.74
П2
5.90
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.35
П2
4.70
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.24
X
4.37
П2
1.64
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.15
П2
2.98
Футбол. Франция
17:00
Ренн
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.60
П2
2.75
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.09
П2
3.90
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.66
П2
2.93
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.11
П2
3.29
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.70
П2
6.36
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.72
П2
9.50
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.81
П2
4.90
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.10
П2
6.55
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.65
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.05
П2
2.17
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.60
П2
14.50
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.17
П2
3.65
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.44
П2
2.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.44
П2
6.14
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

«Кайрат» расстанется с еще одним бразильцем. Известна причина

Помимо Жоао Пауло «Кайрат» после нынешнего сезона покинет еще один бразильский форвард — Элдер Сантана. Об этом рассказал руководитель алматинского клуба Кайрат Боранбаев.

Источник: ФК "Кайрат"

Ожидается, что в новом сезоне чемпионата Казахстана будет введен лимит на легионеров, который ограничит количество иностранцев в заявке до десяти человек.

«Кроме Жоао Пауло уйдет и Элдер Сантана. В связи с ужесточением лимита на легионеров уйдут и еще два иностранных игрока. Но будут и новички, три футболиста придут», — заявил Кайрат Советаевич в интервью Нурсултану Курману.

Отметим, что ранее «Кайрат» официально объявил об уходе Жоао Пауло. На данный момент алматинцы не продлили контракты с Офри Арадом, Егором Сорокиным и Георги Зарией, чьи контракты завершаются в конце года.

Напомним, что «Кайрат» в этом году защитил титул чемпионом Казахстана и в следующем году вновь выступит в Лиге чемпионов.