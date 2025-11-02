«У многих заканчиваются контракты». В «Ордабасы» рассказали о будущем команды

Молдавский специалист заявил, что он продолжит работу в шымкентском клубе.
«Сегодня ночью лечу домой в отпуск. В остальном — как было уже написано, после разговора с акимом мы приняли решение продолжить нашу работу в “Ордабасы”. Есть доверие от руководителей. Я также полон сил и желания продолжить начатую работу.
У многих игроков заканчиваются контракты. Но также есть группа футболистов, у которых контракты продолжают действовать. В ближайшее время вместе с руководством решим по дальнейшим планам. Пока не могу ответить".
Отметим, что «Ордабасы» под руководством Мартина занял седьмое место в чемпионате Казахстана, а также дошел до финала Кубка страны.