Главный тренер «Вулверхэмптона» Перейра покинул клуб

Перейра в декабре 2024 года сменил в должности уволенного Гэри О’Нила. Контракт со специалистом был заключен на полтора года. «Вулверхэмптон» замыкает таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ), команда не сумела одержать ни одной победы в десяти стартовых турах.