Главный тренер «Вулверхэмптона» Перейра покинул клуб

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
30.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волга
0
:
Родина
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
4.50
П2
1.35
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.72
П2
5.56
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.45
П2
5.16
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.17
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.02
П2
2.97
Футбол. Франция
17:00
Ренн
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.57
П2
2.59
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.20
П2
5.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.66
П2
2.88
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.11
П2
3.29
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.70
П2
6.36
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.37
П2
8.25
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.81
П2
4.98
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.05
П2
6.35
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.16
X
3.03
П2
2.18
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.60
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.17
П2
3.65
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.44
П2
2.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.46
П2
6.07
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Главный тренер «Вулверхэмптона» Перейра покинул клуб

«Вулверхэмптон» объявил об уходе Перейры с поста главного тренера.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» на своем сайте сообщил об увольнении с поста главного тренера португальца Витора Перейры после неудачного старта в сезоне-2025/26.

Перейра в декабре 2024 года сменил в должности уволенного Гэри О’Нила. Контракт со специалистом был заключен на полтора года. «Вулверхэмптон» замыкает таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ), команда не сумела одержать ни одной победы в десяти стартовых турах.

«К сожалению, начало сезона оказалось разочаровывающим, и, несмотря на наше огромное желание дать главному тренеру время и матчи для улучшения игры, мы достигли точки, когда нам необходимо внести изменения», — заявил председатель правления клуба Джефф Ши.

До назначения нового тренера командой будут руководить Джеймс Коллинз и Ричард Уокер, работающие с молодежными составами.

Ранее Перейра руководил португальским «Порту», греческим «Олимпиакосом», китайским «Шанхай СИПГ», турецким «Фенербахче», а также бразильскими «Коринтиансом» и «Фламенго».