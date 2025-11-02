Главный тренер «Вулверхэмптона» Перейра покинул клуб

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» на своем сайте сообщил об увольнении с поста главного тренера португальца Витора Перейры после неудачного старта в сезоне-2025/26.
Перейра в декабре 2024 года сменил в должности уволенного Гэри О’Нила. Контракт со специалистом был заключен на полтора года. «Вулверхэмптон» замыкает таблицу Английской премьер-лиги (АПЛ), команда не сумела одержать ни одной победы в десяти стартовых турах.
«К сожалению, начало сезона оказалось разочаровывающим, и, несмотря на наше огромное желание дать главному тренеру время и матчи для улучшения игры, мы достигли точки, когда нам необходимо внести изменения», — заявил председатель правления клуба Джефф Ши.
До назначения нового тренера командой будут руководить Джеймс Коллинз и Ричард Уокер, работающие с молодежными составами.
Ранее Перейра руководил португальским «Порту», греческим «Олимпиакосом», китайским «Шанхай СИПГ», турецким «Фенербахче», а также бразильскими «Коринтиансом» и «Фламенго».