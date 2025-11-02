Форвард сборной Казахстана решил покинуть «Кайсар»

Сезон-2025 стал для Жаксылыкова лучшим в его карьере: он провёл яркий год, забив 8 мячей в матчах Казахстанской Премьер-лиги и внес значительный вклад в сохранение «Кайсаром» места в высшем дивизионе. Команда завершила чемпионат на 11-й строчке с 22 очками, при этом весь сезон провела без легионеров.