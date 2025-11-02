Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
2
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
1.13
X
22.00
П2
51.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
3.05
П2
1.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
2
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
4
Все коэффициенты
П1
29.00
X
5.10
П2
1.23
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.11
П2
3.75
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.29
X
3.42
П2
2.30
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.47
П2
6.14
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Форвард сборной Казахстана решил покинуть «Кайсар»

Один из ключевых игроков кызылординского «Кайсара» — Айбар Жаксылыков принял решение покинуть команду после завершения нынешнего сезона.

Источник: КФФ

28-летний нападающий уведомил руководство клуба о намерении продолжить карьеру в другой команде. Об этом сообщает Telegram-канал AmanVibe.

Сезон-2025 стал для Жаксылыкова лучшим в его карьере: он провёл яркий год, забив 8 мячей в матчах Казахстанской Премьер-лиги и внес значительный вклад в сохранение «Кайсаром» места в высшем дивизионе. Команда завершила чемпионат на 11-й строчке с 22 очками, при этом весь сезон провела без легионеров.

Айбар выступал за «Кайсар» с 2024 года. За два сезона вингер сыграл 51 матч и забил 15 голов, став одним из лидеров и символов нынешнего состава кызылординского клуба.