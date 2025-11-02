Форвард сборной Казахстана решил покинуть «Кайсар»

28-летний нападающий уведомил руководство клуба о намерении продолжить карьеру в другой команде. Об этом сообщает Telegram-канал AmanVibe.
Сезон-2025 стал для Жаксылыкова лучшим в его карьере: он провёл яркий год, забив 8 мячей в матчах Казахстанской Премьер-лиги и внес значительный вклад в сохранение «Кайсаром» места в высшем дивизионе. Команда завершила чемпионат на 11-й строчке с 22 очками, при этом весь сезон провела без легионеров.
Айбар выступал за «Кайсар» с 2024 года. За два сезона вингер сыграл 51 матч и забил 15 голов, став одним из лидеров и символов нынешнего состава кызылординского клуба.