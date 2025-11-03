Джорджина показала милое фото с Роналду в постели перед сном

На снимке, опубликованном Джорджиной в сторис, они с Криштиану лежат в постели перед сном. При этом оба используют специальные маски для ухода за кожей лица и расслабления.
В правом нижнем углу Джорджина поместила надпись Bnoches — сокращение от Buenas noches, что означает «Доброй ночи» на испанском.
Напомним, что в субботу, 1 ноября, Роналду забил 951-й и 952-й голы в карьере, а его «Аль-Наср» победил в матче саудовской Про-лиги. В этом году Криштиану исполнилось 40 лет, однако он по-прежнему остается в хорошей форме, продолжает играть в футбол и забивать голы.