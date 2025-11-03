Джорджина показала милое фото с Роналду в постели перед сном

Напомним, что в субботу, 1 ноября, Роналду забил 951-й и 952-й голы в карьере, а его «Аль-Наср» победил в матче саудовской Про-лиги. В этом году Криштиану исполнилось 40 лет, однако он по-прежнему остается в хорошей форме, продолжает играть в футбол и забивать голы.