Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.11
П2
3.20
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.15
П2
3.50
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.73
П2
1.69
Футбол. Первая лига
18:30
Факел
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.30
П2
4.20
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.12
П2
3.25
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.07
П2
3.27
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.88
П2
5.90
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Лион
0
П1
X
П2

Джорджина показала милое фото с Роналду в постели перед сном

Джорджина Родригес, возлюбленная знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, показала милое совместное фото в инстаграме (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), где у нее в настоящее время 71,3 млн подписчиков.

Источник: Соцсети

На снимке, опубликованном Джорджиной в сторис, они с Криштиану лежат в постели перед сном. При этом оба используют специальные маски для ухода за кожей лица и расслабления.

В правом нижнем углу Джорджина поместила надпись Bnoches — сокращение от Buenas noches, что означает «Доброй ночи» на испанском.

Напомним, что в субботу, 1 ноября, Роналду забил 951-й и 952-й голы в карьере, а его «Аль-Наср» победил в матче саудовской Про-лиги. В этом году Криштиану исполнилось 40 лет, однако он по-прежнему остается в хорошей форме, продолжает играть в футбол и забивать голы.