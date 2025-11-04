Абат Аймбетов начал переговоры с новым клубом

По информации источника, 30-летний форвард близок к возвращению в «Актобе». Стороны уже начали переговоры по поводу возможного перехода.
«В данный момент Айымбетов поддерживает физическую форму в Турции и именно туда красно-белые планируют отправиться на первый учебно-тренировочный сбор в середине декабря», — пишет источник.
Последним клубом Аймбетова был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он сыграл 37 матчей и забил шесть мячей.
По завершении сезона «Адана Демирспор» покинул Суперлигу, а 1 июля казахстанец расторг контракт с клубом и сейчас находится в статусе свободного агента.
Ранее Аймбетов защищал цвета «Актобе», «Кайрата», «Астаны» и самарских «Крыльев Советов».