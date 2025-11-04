Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Наполи
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.30
П2
5.21
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Славия Пр
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.00
П2
1.27
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.20
П2
9.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.02
П2
3.01
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.05
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.64
П2
2.73
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.00
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.87
П2
7.46
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2

КФФ объявила решение по лимиту на легионеров и клубам в КПЛ-2026

В сезоне-2026 казахстанская премьер-лига (КПЛ) будет расширена с 14 до 16 клубов. Об этом заявил генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Давид Лория, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Кроме того, к 2028 году планируется постепенное сокращение лимита на легионеров с 12 до 8 игроков.

Напомним, на старте КПЛ-2025 действовал старый регламент, предусматривающий вылет в первую лигу двух худших команд элитного дивизиона, на смену которым в следующем сезоне поднимаются две лучшие команды первой лиги.

Однако по ходу розыгрыша КФФ приняла решение о расширении КПЛ до 16 команд, изменив принцип ротации. В итоге, из премьер-лиги вылетел только «Туран», занявший последнее, 14-е место в КПЛ-2025, а в вышку поднялись три лучшие команды первой лиги — актауский «Каспий», павлодарский «Иртыш» и усть-каменогорский «Алтай».

Список участников КПЛ-2026

Алматинский «Кайрат», ставший чемпионом Казахстана в пятый раз в истории и второй год подряд, пойдёт за третьим титулом.

Таким образом, в КПЛ-2026 выступят следующие команды:

  • «Кайрат»
  • «Астана»
  • «Тобол»
  • «Елимай»
  • «Актобе»
  • «Женис»
  • «Ордабасы»
  • «Окжетпес»
  • «Кызылжар»
  • «Улытау»
  • «Кайсар»
  • «Жетысу»
  • «Атырау»
  • «Каспий»
  • «Иртыш»
  • «Алтай»

Кто представит Казахстан в еврокубках

Следующим летом в еврокубках от Казахстана выступят четыре клуба. Так, «Кайрат» стартует с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Астана», финишировавшая второй, выступит в Лиге конференций — со второго квалификационного раунда, как и костанайский «Тобол», как обладатель Кубка Казахстана.

«Елимай» же, занявший четвертое место в КПЛ-2025, получил право сыграть в первом квалификационном раунде Лиги конференций.