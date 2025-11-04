КФФ объявила решение по лимиту на легионеров и клубам в КПЛ-2026

Кроме того, к 2028 году планируется постепенное сокращение лимита на легионеров с 12 до 8 игроков.
Напомним, на старте КПЛ-2025 действовал старый регламент, предусматривающий вылет в первую лигу двух худших команд элитного дивизиона, на смену которым в следующем сезоне поднимаются две лучшие команды первой лиги.
Однако по ходу розыгрыша КФФ приняла решение о расширении КПЛ до 16 команд, изменив принцип ротации. В итоге, из премьер-лиги вылетел только «Туран», занявший последнее, 14-е место в КПЛ-2025, а в вышку поднялись три лучшие команды первой лиги — актауский «Каспий», павлодарский «Иртыш» и усть-каменогорский «Алтай».
Список участников КПЛ-2026
Алматинский «Кайрат», ставший чемпионом Казахстана в пятый раз в истории и второй год подряд, пойдёт за третьим титулом.
Таким образом, в КПЛ-2026 выступят следующие команды:
- «Кайрат»
- «Астана»
- «Тобол»
- «Елимай»
- «Актобе»
- «Женис»
- «Ордабасы»
- «Окжетпес»
- «Кызылжар»
- «Улытау»
- «Кайсар»
- «Жетысу»
- «Атырау»
- «Каспий»
- «Иртыш»
- «Алтай»
Кто представит Казахстан в еврокубках
Следующим летом в еврокубках от Казахстана выступят четыре клуба. Так, «Кайрат» стартует с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Астана», финишировавшая второй, выступит в Лиге конференций — со второго квалификационного раунда, как и костанайский «Тобол», как обладатель Кубка Казахстана.
«Елимай» же, занявший четвертое место в КПЛ-2025, получил право сыграть в первом квалификационном раунде Лиги конференций.