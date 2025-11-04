«Фиорентина» уволила Пиоли с поста главного тренера

Пиоли 60 лет, предыдущим его клубом был саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. С 2019 по 2024 год Пиоли возглавлял «Милан», с которым стал чемпионом Италии (2022). Ранее тренер также работал в таких итальянских клубах, как «Интер», «Лацио», «Парма» и «Сассуоло».