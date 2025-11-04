Ричмонд
«Фиорентина» уволила Пиоли с поста главного тренера

Клуб «Фиорентина» уволил Пиоли с поста главного тренера команды.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте футбольного клуба итальянской Серии А.

Пиоли в июле повторно возглавил «Фиорентину», которой он уже руководил в 2017—2019 годах. После десяти туров «скуадра виола» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, не одержав ни одной победы и четырежды сыграв вничью.

«Клуб выражает благодарность тренеру и его штабу за профессионализм, проявленный на протяжении всей работы», — говорится в заявлении.

Исполнять обязанности главного тренера будет Даниэле Галлоппа.

Пиоли 60 лет, предыдущим его клубом был саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. С 2019 по 2024 год Пиоли возглавлял «Милан», с которым стал чемпионом Италии (2022). Ранее тренер также работал в таких итальянских клубах, как «Интер», «Лацио», «Парма» и «Сассуоло».