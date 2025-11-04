Ричмонд
Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Официальная церемония состоялась в Беркшире. Бывший футболист сборной Англии был удостоен этого звания по случаю официального дня рождения короля.

Источник: Getty Images

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм был официально посвящен в рыцари за заслуги перед футболом и британским обществом, сообщает Би-би-си.

50-летний Бекхэм, ранее в июле включенный в список награжденных по случаю дня рождения Карла III, был посвящен королем в рыцари во вторник, 4 ноября, на церемонии в Беркшире.

«Я невероятно горжусь этим. Люди знают, какой я патриот — я люблю свою страну. Я всегда говорил, как важна монархия для моей семьи. Мне повезло путешествовать по миру, и все, о чем люди хотят со мной говорить, — это о нашей монархии. Я горжусь ею», — сказал бывший футболист.

Карьеру Бекхэм завершил в 2013 году. Выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», ПСЖ, «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси»; выигрывал чемпионаты Англии, Испании, Франции и становился победителем Лиги чемпионов. В настоящее время Бекхэм является совладельцем американского клуба «Интер Майами», в котором выступает Лионель Месси.

В 2003 году Бекхэма, который сыграл 115 матчей за сборную Англии и в течение шести лет был ее капитаном, наградили орденом Британской империи за заслуги перед футболом.