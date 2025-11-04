Роналду: «Мне грустно за “Манчестер Юнайтед”. Им нужно меняться, и дело не только в тренере и игроках»

Конечно, мне больно, ведь я играл там столько лет. Я выиграл Лигу чемпионов, «Золотой мяч», завоевал 12, 13, 14 титулов, так что, как я уже говорил и повторяю, «Манчестер Юнайтед» все еще в моем сердце. Я люблю этот клуб. Но мы все должны быть честны, смотреть правде в глаза и понимать, что они не на правильном пути. Им нужно меняться, и дело не только в тренере и игроках, на мой взгляд", — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.