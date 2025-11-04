Ричмонд
Роналду: «Мне грустно за “Манчестер Юнайтед”. Им нужно меняться, и дело не только в тренере и игроках»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о текущем положении дел в «Манчестер Юнайтед».

Источник: Getty Images

В прошлом сезоне «МЮ» занял 15-е место в АПЛ, а в нынешнем идет восьмым.

"Мне грустно за команду, это один из самых важных клубов в мире, который занимает место в моем сердце по очевидным причинам.

Нужно работать с умными людьми, чтобы создать основу для будущего, как это сделал «Манчестер Юнайтед» много лет назад. Ники Батт, Гари Невилл, Рой Кин, Бекхэм — они стали большими игроками, но они были молоды. У «Манчестер Юнайтед» сейчас нет структуры.

Я надеюсь, что ситуация изменится в настоящем или будущем, потому что потенциал клуба просто потрясающий. Это один из важнейших клубов века.

Он [Аморим] делает все возможное, что еще ему остается? Он не способен творить чудеса. Мы в Португалии говорим: «Чудеса случаются только в Фатиме»… Но он не будет творить чудеса. У них есть хорошие игроки, но некоторые из них не понимают, что такое «Манчестер Юнайтед».

Они не смогут выиграть Премьер-лигу. Они и так слишком сильно отстают от «Арсенала».

Конечно, мне больно, ведь я играл там столько лет. Я выиграл Лигу чемпионов, «Золотой мяч», завоевал 12, 13, 14 титулов, так что, как я уже говорил и повторяю, «Манчестер Юнайтед» все еще в моем сердце. Я люблю этот клуб. Но мы все должны быть честны, смотреть правде в глаза и понимать, что они не на правильном пути. Им нужно меняться, и дело не только в тренере и игроках, на мой взгляд", — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.