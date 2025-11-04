Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Наполи
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.36
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Славия Пр
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.15
П2
1.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.40
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.04
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.05
П2
2.66
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.77
П2
2.71
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.97
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.89
П2
8.00

Роналду сравнил статус миллиардера с получением «Золотого мяча»

Нападающий саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не удивился тому, что стал миллиардером. Об этом он заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Источник: Getty Images

В октябре 40-летний Роналду стал первым футболистом-миллиардером — его состояние выросло до $1,4 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

«Я знал, что это случится, так что я был готов. Я знал, что это дело лишь времени. Честно говоря, я был невероятно счастлив. Это было похоже на получение “Золотого мяча”. Ты ставишь цели — все это делают. Построить дом, купить машину. Моей целью было достичь этой цифры», — сказал Роналду.

Португалец отметил, что не одержим деньгами. «Когда ты достигаешь определенной суммы, то деньги уже не имеют значения. Хотя всегда хорошо, когда их становится больше. Все мы люди, нас никогда не удовлетворяет то, что мы имеем», — добавил футболист.

По словам Роналду, стать миллиардером было одной из его главных целей в жизни. «Я единственный миллиардер в футболе. Можете называть меня самоуверенным, но цифры не лгут. В футболе множество рекордов и в этом списке можно часто увидеть мою фамилию. Это еще один рекорд», — заключил он.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.