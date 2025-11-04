Ричмонд
Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболист сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду рассказал, что его самой дорогой покупкой стал самолет, который он приобрел 13 лет назад.

Источник: Спорт РИА Новости

В октябре агентство Bloomberg сообщило, что Роналду стал первым футболистом, состояние которого превысило миллиард долларов.

«Самая дорогая покупка — самолет. Он у меня уже 13 лет, год назад я его поменял. Так что да, это немного дорого. У меня модель Global Express», — рассказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в YouTube.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До «Аль-Насра» Роналду выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».