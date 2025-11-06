Роналду назвал причину, почему не присутствовал на похоронах Жоты

Напомним, что 3 июля нападающий «Ливерпуля» Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва погибли в ДТП в Испании.
"Люди часто меня критикуют, но меня это не волнует. Когда ты уверен в себе, тебя не беспокоит то, что говорят другие.
Одна из вещей, которые я не делаю… После смерти моего отца я больше не хожу на кладбища.
Кроме того, куда бы я ни пришел — начинается ажиотаж. Если бы я появился на похоронах, то внимание переключилось бы на меня. Мне такое внимание не нужно.
Давать интервью в такие деликатные моменты? Говорить о нем, о футболе? Я не хочу быть частью этого шоу", — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.