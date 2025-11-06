В английском футболе станут реже проводить минуты молчания

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
2
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
16.00
П2
56.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.70
П2
2.99
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Брага
1
:
Генк
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.08
П2
19.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ференцварош
1
:
Лудогорец
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.10
П2
26.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.30
П2
16.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
Все коэффициенты
П1
3.04
X
2.65
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рейнджерс
0
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
62.00
X
15.00
П2
1.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.35
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.00
П2
23.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Динамо К
1
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.40
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хеккен
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
7.35
X
4.10
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лозанна
0
:
Омония
1
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.80
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Линколн
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.90
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Лех
1
Все коэффициенты
П1
6.25
X
4.65
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.55
П2
2.79
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шкендия
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.15
П2
2.11
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
0
:
Университатя Кр
0
Все коэффициенты
П1
4.75
X
3.30
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
3
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
0
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
3
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Гоу Эхед Иглз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
0
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
0
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
2
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
2
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
Ракув
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

В английском футболе станут реже проводить минуты молчания

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Руководящие органы английского футбола договорились о прекращении проведения акций памяти перед матчами из-за событий, не имеющих прямого отношения к спорту, сообщает The Times.

Источник: Catherine Ivill/Getty Images

По информации издания, решение было принято из-за того, что минуты молчания использовались слишком часто и теряли свой смысл.

Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии (FA), Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) создали рабочую группу, которая будет определять реакцию английского футбола на значимые мировые события.

Новый принцип работы будет заключаться в том, что если событие не имеет тесной связи с футболом или национальным событием, то руководство будет рекомендовать лигам не проводить минуты молчания и другие акции.