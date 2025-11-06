В английском футболе станут реже проводить минуты молчания

По информации издания, решение было принято из-за того, что минуты молчания использовались слишком часто и теряли свой смысл.
Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии (FA), Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) создали рабочую группу, которая будет определять реакцию английского футбола на значимые мировые события.
Новый принцип работы будет заключаться в том, что если событие не имеет тесной связи с футболом или национальным событием, то руководство будет рекомендовать лигам не проводить минуты молчания и другие акции.