Лидер «Кайрата» заинтересовал четыре клуба из Европы: есть список

«Мы с Александром Перепечко еще прорабатывали варианты с переходом Громыко в турецкий чемпионат еще в то время, когда он играл в тульском “Арсенале”. Тогда не получилось. После этого Валерий сделал шаг назад, перейдя в “Кайсар”, чтобы затем сделать два вперед. В итоге, с “Кайратом” он дважды стал чемпионом, играет в Лиге чемпионов против мировых звезд. Постоянно вызывается в сборную Беларуси. Но “Кайрат” не каждый год будет так успешно выступать. Чемпионат Казахстана — намного слабее турецкого. Поэтому, перейдя в один из турецких клубов, он будет постоянно играть против звезд. Это другой уровень и мотивация.