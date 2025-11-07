Ричмонд
Лидер «Кайрата» заинтересовал четыре клуба из Европы: есть список

Полузащитник алматинского «Кайрата» и сборной Беларуси по футболу Валерий Громыко может продолжить карьеру в Турции, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

По словам агента футболиста Малика Арутюнова, интерес к 28-летнему хавбеку проявляют четыре клуба турецкой Суперлиги. Отмечается, что вероятность этого трансфера больше 50 процентов.

«Мы с Александром Перепечко еще прорабатывали варианты с переходом Громыко в турецкий чемпионат еще в то время, когда он играл в тульском “Арсенале”. Тогда не получилось. После этого Валерий сделал шаг назад, перейдя в “Кайсар”, чтобы затем сделать два вперед. В итоге, с “Кайратом” он дважды стал чемпионом, играет в Лиге чемпионов против мировых звезд. Постоянно вызывается в сборную Беларуси. Но “Кайрат” не каждый год будет так успешно выступать. Чемпионат Казахстана — намного слабее турецкого. Поэтому, перейдя в один из турецких клубов, он будет постоянно играть против звезд. Это другой уровень и мотивация.

Сейчас интерес к Громыко выше, чем несколько лет назад. И он стал игроком иного статуса. Он интересен середнякам: «Генчлербирлиги», «Фатих Карагюмрюк», «Коньяспор», «Эюпспор». Они за ним следят. Вероятность перехода в турецкий клуб — больше 50 процентов", — сказал агент Legalbet.by.

Громыко перешёл в «Кайрат» в июле 2024. Контракта полузащитника с алматинским клубом истекает в конце декабря 2025 года.

В прошедшем сезоне он забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач в 24 матчах чемпионата Казахстана. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 1,2 миллиона евро.