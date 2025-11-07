Огай возглавит двукратного чемпиона Казахстана — источник

По информации журналиста Эльдара Аманбаева, Огай совсем скоро будет представлен в качестве нового главного тренера карагандинского «Шахтёра», выигрывавшего КПЛ в 2011 и 2012 годах.
Отмечается, что перед наставником будет поставлена четкая задача — вернуть клуб в казахстанскую премьер-лигу. В минувшем сезоне карагандинцы финишировали четвёртыми в первой лиге и не смогли добиться повышения в классе.
65-летний Огай в разное время тренировал «Жетысу», «Тобол», «Кайсар», «Кайрат», «Тараз», «Иртыш», «Есиль-Богатырь», а также российские клубы «Нефтехимик» и «Урал». Признавался тренером года в Казахстане (2002, 2003, 2005).