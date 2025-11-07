Сколько «Актобе» может заработать на уходе Алибека Касыма

Контракт футболиста с «Актобе» действует ещё один сезон. В соглашении есть пункт, по которому будущий клуб Касыма из КПЛ будет обязан выплатить действующей команде 200 миллионов тенге в случае его досрочного ухода. Для иностранных клубов сумма составит 100 миллионов тенге.
Ранее появилась информация о возможном уходе защитника из «Актобе». Им интересуются «Астана» и «Елимай».
В прошлом сезоне КПЛ Касым провёл 19 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. В предыдущие три сезона за «красно-белых» он забил 16 мячей. За сборную Казахстана провёл 13 игр, отличившись одним голом.
Между тем в «Актобе» сватают левого защитника из Бразилии.
Напомним, что «красно-белые» финишировали на пятом месте в таблице КПЛ-2025.