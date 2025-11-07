Сколько «Актобе» может заработать на уходе Алибека Касыма

Контракт футболиста с «Актобе» действует ещё один сезон. В соглашении есть пункт, по которому будущий клуб Касыма из КПЛ будет обязан выплатить действующей команде 200 миллионов тенге в случае его досрочного ухода. Для иностранных клубов сумма составит 100 миллионов тенге.