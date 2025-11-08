Гвардиола: Скучаю по Клоппу. При нем противостояние «Ман Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии

«В “Барселоне” и “Реале” внешний шум в тысячу раз громче, чем здесь. Атмосфера на стадионе довольно похожа — она просто фантастическая. Мы помогли “Ман Сити” создать это соперничество за последнее десятилетие. До этого, думаю, главным было противостояние “Ман Юнайтед” — “Ливерпуль”.



То, что произошло в период Клоппа, стало самым большим прорывом, потому что, возможно, уже после первого сезона борьба за титул в АПЛ шла между нами и ими.



Мне всегда нравилось это здоровое соперничество. Всегда чувствовал, насколько мы уважаем друг друга. Юрген дал мне очень многое, и я скучаю по нему. Он многому меня научил в плане того, сколько усилий нужно прилагать, чтобы попытаться его обыграть», — приводит слова Гвардиолы BBC.