Гвардиола: Скучаю по Клоппу. При нем противостояние «Ман Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
2.80
П2
2.45
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
2.80
П2
2.70
Футбол. Испания
перерыв
Жирона
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.20
П2
14.00
Футбол. Первая лига
перерыв
Родина
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
5.90
П2
22.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.30
П2
1.35
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.17
П2
6.55
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.81
X
2.84
П2
3.10
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.35
П2
4.05
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
7.70
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.01
П2
1.95
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.94
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
12.75
X
7.50
П2
1.22
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.32
П2
3.41
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.70
П2
4.47
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.37
П2
3.84
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.37
П2
2.27
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.89
П2
6.62
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.40
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.55
П2
1.45
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.71
П2
3.29
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.22
П2
1.57
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.09
П2
7.60
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.61
П2
2.45
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.99
П2
3.49
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Гвардиола: Скучаю по Клоппу. При нем противостояние «Ман Сити» и «Ливерпуля» стало самым большим в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем» рассказал, что скучает по экс-наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу, а также сравнил их противостояние с класико «Реала» и «Барселоны».

Источник: Sport24

«В “Барселоне” и “Реале” внешний шум в тысячу раз громче, чем здесь. Атмосфера на стадионе довольно похожа — она просто фантастическая. Мы помогли “Ман Сити” создать это соперничество за последнее десятилетие. До этого, думаю, главным было противостояние “Ман Юнайтед” — “Ливерпуль”.

То, что произошло в период Клоппа, стало самым большим прорывом, потому что, возможно, уже после первого сезона борьба за титул в АПЛ шла между нами и ими.

Мне всегда нравилось это здоровое соперничество. Всегда чувствовал, насколько мы уважаем друг друга. Юрген дал мне очень многое, и я скучаю по нему. Он многому меня научил в плане того, сколько усилий нужно прилагать, чтобы попытаться его обыграть», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 9 ноября, начало — в 19:30 мск.

Футбол. Англия
09.11
Манчестер Сити
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.13
П2
3.77