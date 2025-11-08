«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Тоттенхэма», забив на 96-й минуте

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.35
П2
3.40
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
2.28
X
2.90
П2
4.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Германия
перерыв
Байер
5
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.20
П2
100.00
Футбол. Германия
перерыв
Гамбург
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
2.95
П2
2.00
Футбол. Германия
перерыв
Хоффенхайм
2
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.15
П2
7.10
Футбол. Германия
перерыв
Унион Б
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.60
П2
1.52
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.25
П2
9.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
1.75
П2
5.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
1
:
Волга
3
Все коэффициенты
П1
21.00
X
12.50
П2
1.08
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
7.90
П2
1.03
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.37
П2
2.27
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.98
П2
6.74
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.20
П2
6.90
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.55
П2
1.45
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.72
П2
3.31
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.61
X
4.26
П2
1.57
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.17
П2
7.90
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.61
П2
2.45
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.99
П2
3.48
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Тоттенхэма», забив на 96-й минуте

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 2:2 в гостевом матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Источник: Getty Images

В составе хозяев голы забили Матис Тел (84-я минута) и Ришарлисон (90+1). У гостей отличились Брайан Мбемо (32) и Маттейс де Лигт (90+6).

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает с 27 сентября, когда клуб уступил «Брентфорду» (1:3). По итогам октября Мбемо был признан лучшим игроком АПЛ, а наставник МЮ Рубен Аморин — лучшим тренером.

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» набрали по 18 очков, но по дополнительным показателям лондонцы занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, МЮ — седьмое.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 24 ноября примет «Эвертон», «Тоттенхэм» днем ранее в гостях сыграет с «Арсеналом».

Тоттенхэм Хотспур
2:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 11
8.11.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Томас Франк
Рубен Аморим
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Матис Тель
84′
Ришарлисон
90′
Манчестер Юнайтед
Брайан Мбемо
32′
Маттейс де Лигт
90′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
24
Джед Спенс
22
Бреннан Джонсон
29′
9
Ришарлисон
90′
37
Микки ван де Вен
29
Пап Метар Сарр
23
Педро Порро
67′
13
Дестини Удоджи
7
Хави Симонс
79′
30
Родриго Бентанкур
39
Рандаль Коло Муани
46′
28
Вильсон Одобер
17
Кристиан Ромеро
34′
88′
4
Кевин Дансо
90′
6
Жоау Пальинья
75′
79′
11
Матис Тель
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
4
Маттейс де Лигт
23
Люк Шоу
19
Брайан Мбемо
8
Бруну Фернандеш
16
Амад Диалло
5
Харри Магуайр
72′
15
Лени Йоро
3
Нуссаир Мазрауи
58′
30
Беньямин Шешко
13
Патрик Доргу
79′
80′
2
Диогу Далот
18
Каземиру
72′
7
Мэйсон Маунт
10
Матеус Кунья
72′
25
Мануэль Угарте
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
5
1
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
4
2
Угловые
5
3
Фолы
10
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти