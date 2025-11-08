«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Тоттенхэма», забив на 96-й минуте

В составе хозяев голы забили Матис Тел (84-я минута) и Ришарлисон (90+1). У гостей отличились Брайан Мбемо (32) и Маттейс де Лигт (90+6).
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает с 27 сентября, когда клуб уступил «Брентфорду» (1:3). По итогам октября Мбемо был признан лучшим игроком АПЛ, а наставник МЮ Рубен Аморин — лучшим тренером.
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» набрали по 18 очков, но по дополнительным показателям лондонцы занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, МЮ — седьмое.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 24 ноября примет «Эвертон», «Тоттенхэм» днем ранее в гостях сыграет с «Арсеналом».
Футбол, Англия, Тур 11
8.11.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Томас Франк
Рубен Аморим
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Матис Тель
84′
Ришарлисон
90′
Манчестер Юнайтед
Брайан Мбемо
32′
Маттейс де Лигт
90′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
24
Джед Спенс
22
Бреннан Джонсон
29′
9
Ришарлисон
90′
37
Микки ван де Вен
29
Пап Метар Сарр
23
Педро Порро
67′
13
Дестини Удоджи
7
Хави Симонс
79′
30
Родриго Бентанкур
39
Рандаль Коло Муани
46′
28
Вильсон Одобер
17
Кристиан Ромеро
34′
88′
4
Кевин Дансо
90′
6
Жоау Пальинья
75′
79′
11
Матис Тель
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
4
Маттейс де Лигт
23
Люк Шоу
19
Брайан Мбемо
8
Бруну Фернандеш
16
Амад Диалло
5
Харри Магуайр
72′
15
Лени Йоро
3
Нуссаир Мазрауи
58′
30
Беньямин Шешко
13
Патрик Доргу
79′
80′
2
Диогу Далот
18
Каземиру
72′
7
Мэйсон Маунт
10
Матеус Кунья
72′
25
Мануэль Угарте
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
5
1
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
4
2
Угловые
5
3
Фолы
10
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти