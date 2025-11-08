Гол Роналду с пенальти помог «Аль-Насру» обыграть «Неом»

Встреча прошла в Табуке и завершилась со счетом 3:1. В составе гостей голы забили Анжело Габриэл (47-я минута), Криштиану Роналду (65, пенальти) и Жуан Феликс (86). У «Неома» отличился Ахмед Абду (84).
На 56-й минуте встречи с поля был удален нападающий «Неома» Лусиано Родригес.
«Аль-Наср» продлил победную серию до восьми матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Команда с 24 очками лидирует в турнирной таблице. «Неом» с 13 баллами располагается на седьмой строчке.
В следующем туре «Аль-Наср» 23 ноября примет «Аль-Халидж».