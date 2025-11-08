«Бавария» впервые в сезоне потеряла очки: «Унион» прервал ее серию из 16 побед

«Унион» прервал 16-матчевую победную серию «Баварии». В матче 10-го тура чемпионата Германии команда Штеффена Баумгарта дважды вела в счете благодаря дублю голландского защитника Данило Дуки. Мюнхенцы избежали поражения лишь в компенсированное время — Харри Кейн сравнял счет на 90+3-й минуте.
Ход матча
«Бавария» вышла на поле в статусе единственной команды из топ-5 европейских лиг, не терявшей очков и не пропускавшей голов в первых таймах.
Однако «Унион» не испугался давления, бодро начал матч и быстро забил. Мяч после удара Ильяса Ансаха оказался в сетке уже на девятой минуте, но после просмотра ВАР гол был отменен из-за миллиметрового офсайда.
Хозяева не снижали давления и добились своего. На 27-й минуте после подачи углового Данило Дуки выиграл борьбу в штрафной и пробил по воротам. Мяч, казалось, должен был стать легкой добычей Мануэля Нойера, но тот выронил его, и «Унион» повел в счете.
Впервые в сезоне «Баварии» пришлось отыгрываться. Отыграться удалось перед перерывом. На 38-й минуте Луис Диас забил красивый гол: вбежал в штрафную, прокинул защитника и почти с нулевого угла отправил мяч в ворота хозяев — 1:1.
До перерыва мюнхенцы могли выйти вперед, но Диас не реализовал выход один на один после передачи Кейна.
Во втором тайме «Бавария» усилила натиск, однако вновь пропустила. На 83-й минуте Дуки оказался первым на подборе после розыгрыша стандарта и оформил дубль — 2:1.
Берлинцы были близки к сенсационной победе, но на последних минутах удержать преимущество не смогли. На 90+3-й минуте Кейн головой замкнул навес с линии площади ворот — 2:2.
«Бавария» впервые в сезоне не смогла выиграть. Ее победная серия во всех турнирах остановилась на числе 16, а в Бундеслиге — на отметке 9. Венсан Компани не смог побить рекорд Пепа Гвардиолы, который в чемпионате-2015/16 начал с 10 побед подряд.
Серия прервалась, но лидерство — за «Баварией»
Несмотря на ничью, положение мюнхенцев остается уверенным: они возглавляют таблицу Бундеслиги с 28 очками. Ближайший преследователь — «Лейпциг» — отстает на шесть очков, дортмундская «Боруссия» — на семь.
Впереди у мюнхенцев матч чемпионата с «Фрайбургом», а затем — встреча с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.
Максим Слекишин