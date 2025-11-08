Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Монако
1
:
Ланс
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

«Бавария» впервые в сезоне потеряла очки: «Унион» прервал ее серию из 16 побед

Чемпион мог даже проиграть.

Источник: Reuters

«Унион» прервал 16-матчевую победную серию «Баварии». В матче 10-го тура чемпионата Германии команда Штеффена Баумгарта дважды вела в счете благодаря дублю голландского защитника Данило Дуки. Мюнхенцы избежали поражения лишь в компенсированное время — Харри Кейн сравнял счет на 90+3-й минуте.

Ход матча

«Бавария» вышла на поле в статусе единственной команды из топ-5 европейских лиг, не терявшей очков и не пропускавшей голов в первых таймах.

Однако «Унион» не испугался давления, бодро начал матч и быстро забил. Мяч после удара Ильяса Ансаха оказался в сетке уже на девятой минуте, но после просмотра ВАР гол был отменен из-за миллиметрового офсайда.

Хозяева не снижали давления и добились своего. На 27-й минуте после подачи углового Данило Дуки выиграл борьбу в штрафной и пробил по воротам. Мяч, казалось, должен был стать легкой добычей Мануэля Нойера, но тот выронил его, и «Унион» повел в счете.

Впервые в сезоне «Баварии» пришлось отыгрываться. Отыграться удалось перед перерывом. На 38-й минуте Луис Диас забил красивый гол: вбежал в штрафную, прокинул защитника и почти с нулевого угла отправил мяч в ворота хозяев — 1:1.

Футбол
Германия 2025/2026
10-й тур, 8.11.2025, 17:30
Унион Б
2
Бавария
2

До перерыва мюнхенцы могли выйти вперед, но Диас не реализовал выход один на один после передачи Кейна.

Во втором тайме «Бавария» усилила натиск, однако вновь пропустила. На 83-й минуте Дуки оказался первым на подборе после розыгрыша стандарта и оформил дубль — 2:1.

Берлинцы были близки к сенсационной победе, но на последних минутах удержать преимущество не смогли. На 90+3-й минуте Кейн головой замкнул навес с линии площади ворот — 2:2.

«Бавария» впервые в сезоне не смогла выиграть. Ее победная серия во всех турнирах остановилась на числе 16, а в Бундеслиге — на отметке 9. Венсан Компани не смог побить рекорд Пепа Гвардиолы, который в чемпионате-2015/16 начал с 10 побед подряд.

Серия прервалась, но лидерство — за «Баварией»

Несмотря на ничью, положение мюнхенцев остается уверенным: они возглавляют таблицу Бундеслиги с 28 очками. Ближайший преследователь — «Лейпциг» — отстает на шесть очков, дортмундская «Боруссия» — на семь.

Впереди у мюнхенцев матч чемпионата с «Фрайбургом», а затем — встреча с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

Максим Слекишин