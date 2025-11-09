«Челси» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.08
П2
1.39
Футбол. Италия
14:30
Аталанта
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.86
П2
6.90
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
5.73
Футбол. Испания
16:00
Атлетик
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.11
П2
7.80
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.67
П2
5.50
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.09
П2
2.61
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.01
П2
2.99
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.43
П2
3.20
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.45
П2
2.51
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.59
П2
3.20
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.23
Футбол. Франция
17:00
Лорьян
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.36
П2
2.47
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2

«Челси» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Лондонский «Челси» нанес разгромное поражение «Вулверхэмптону» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, закончилась со счетом 3:0. Мячи забили Мало Гюсто (51-я минута), Жуан Педро (65) и Педру Нету (73).

«Челси» с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Вулверхэмптон» (2 очка) располагается на последней, 20-й позиции.

В следующем туре «Челси» 22 ноября на выезде сыграет с «Бёрнли», а «Вулверхэмптон» в тот же день примет лондонский «Кристал Пэлас».

Челси
3:0
Первый тайм: 0:0
Вулверхэмптон
Футбол, Англия, Тур 11
8.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Джейми Коллинз
Голы
Челси
Мало Гюсто
(Алехандро Гарначо)
51′
Жоао Педро
65′
Педру Нету
(Алехандро Гарначо)
73′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
49
Алехандро Гарначо
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
60′
27
Мало Гюсто
77′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
77′
38
Марк Гиу
20
Жоао Педро
83′
17
Андрей Сантос
9
Лиам Делап
64′
41
Эстеван
8
Энцо Фернандес
83′
11
Джейми Гиттенс
Вулверхэмптон
31
Сэм Джонстон
38
Джексон Чачуа
3
Уго Буэно
37
Ладислав Крейчи
8
Жоау Гомес
7
Андре
49′
4
Сантьяго Буэно
24
Тоте Гомеш
9
Йорген Странд Ларсен
27
Жан-Рикне Беллегард
70′
5
Маршалл Мунетси
79′
11
Хван Хи Чхан
70′
36
Матеуш Мане
Статистика
Челси
Вулверхэмптон
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
20
3
Удары в створ
8
0
Угловые
10
1
Фолы
12
14
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Китчен
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти