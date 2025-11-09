«Челси» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, закончилась со счетом 3:0. Мячи забили Мало Гюсто (51-я минута), Жуан Педро (65) и Педру Нету (73).
«Челси» с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Вулверхэмптон» (2 очка) располагается на последней, 20-й позиции.
В следующем туре «Челси» 22 ноября на выезде сыграет с «Бёрнли», а «Вулверхэмптон» в тот же день примет лондонский «Кристал Пэлас».
Футбол, Англия, Тур 11
8.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Джейми Коллинз
Голы
Челси
Мало Гюсто
(Алехандро Гарначо)
51′
Жоао Педро
65′
Педру Нету
(Алехандро Гарначо)
73′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
49
Алехандро Гарначо
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
60′
27
Мало Гюсто
77′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
77′
38
Марк Гиу
20
Жоао Педро
83′
17
Андрей Сантос
9
Лиам Делап
64′
41
Эстеван
8
Энцо Фернандес
83′
11
Джейми Гиттенс
Вулверхэмптон
31
Сэм Джонстон
38
Джексон Чачуа
3
Уго Буэно
37
Ладислав Крейчи
8
Жоау Гомес
7
Андре
49′
4
Сантьяго Буэно
24
Тоте Гомеш
9
Йорген Странд Ларсен
27
Жан-Рикне Беллегард
70′
5
Маршалл Мунетси
79′
11
Хван Хи Чхан
70′
36
Матеуш Мане
Статистика
Челси
Вулверхэмптон
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
20
3
Удары в створ
8
0
Угловые
10
1
Фолы
12
14
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Китчен
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти