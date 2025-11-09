Месси стал первым футболистом, отдавшим 400 голевых передач

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси первым в истории футбола достиг отметки в 400 голевых передач.
Данная отметка покорилась Месси в третьем матче ⅛ финала плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) против «Нэшвилла». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. На счету Месси, помимо одного голевого паса, два забитых мяча.
Больше всего голевых передач Месси сделал за «Барселону» — 269. В составе сборной Аргентины он 60 раз ассистировал партнерам, за «Интер Майами» — 37, за французский «Пари Сен-Жермен» — 34.
Месси 38 лет, с 2023 года он выступает за «Интер Майами». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).
«Интер Майами» выиграл серию у «Нэшвилла» со счетом 2−1 и вышел в четвертьфинал плей-офф. В следующем раунде соревнования команда сыграет против «Цинциннати».