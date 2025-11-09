Дубль и пас Месси помогли «Интер Майами» выйти в ¼ финала MLS

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. «Интер Майами» на своем поле разгромил «Нэшвилл» в третьем матче серии ⅛ финала североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Форт Лодердейле и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Лионель Месси (10-я и 39-я минуты) и Тадео Альенде (73, 76).
Месси также записал на свой счет результативную передачу. Как сообщает пресс-служба MLS в соцсети Х, аргентинец достиг отметки в 400 ассистов за карьеру в составе клубов и национальной сборной.
«Интер Майами» выиграл серию до двух побед со счетом 2−1 и вышел в четвертьфинал MLS, где сыграет против «Цинциннати».