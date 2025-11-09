Дубль и пас Месси помогли «Интер Майами» выйти в ¼ финала MLS

Ричмонд
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.17
П2
3.11
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.08
П2
1.39
Футбол. Италия
14:30
Аталанта
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.81
П2
7.10
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.77
П2
5.75
Футбол. Испания
16:00
Атлетик
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.15
П2
7.50
Футбол. Первая лига
16:00
Торпедо
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.67
П2
5.40
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.10
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.08
П2
2.62
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.82
X
2.97
П2
2.95
Футбол. Англия
17:00
Астон Вилла
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.42
П2
3.18
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.47
П2
2.53
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.55
П2
3.19
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.35
П2
3.24
Футбол. Франция
17:00
Лорьян
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.31
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
17:30
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.47
П2
2.28
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.72
П2
4.61
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.90
X
5.05
П2
1.47
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.13
П2
3.06
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Ницца
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.60
П2
2.61
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.10
П2
3.70
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
5.81
Футбол. Премьер-лига
19:45
Балтика
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.15
П2
2.50
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.12
П2
6.80
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.72
X
2.85
П2
3.20
Футбол. Испания
20:30
Валенсия
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.53
П2
2.22
Футбол. Германия
21:30
Айнтрахт Ф
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
3.90
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Торино
0
П1
X
П2

Дубль и пас Месси помогли «Интер Майами» выйти в ¼ финала MLS

«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в третьем матче серии ⅛ финала MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. «Интер Майами» на своем поле разгромил «Нэшвилл» в третьем матче серии ⅛ финала североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча прошла в Форт Лодердейле и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Лионель Месси (10-я и 39-я минуты) и Тадео Альенде (73, 76).

Месси также записал на свой счет результативную передачу. Как сообщает пресс-служба MLS в соцсети Х, аргентинец достиг отметки в 400 ассистов за карьеру в составе клубов и национальной сборной.

«Интер Майами» выиграл серию до двух побед со счетом 2−1 и вышел в четвертьфинал MLS, где сыграет против «Цинциннати».