«Манчестер Сити» в 1000-м матче Гвардиолы разгромил «Ливерпуль» в АПЛ

Холанд с 14 голами возглавляет таблицу бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ), что стало вторым результатом в истории турнира за первые 11 матчей. Больше забивал лишь сам норвежец (17) в сезоне-2022/23. Ранее «Ливерпуль» не проигрывал «Манчестер Сити» на протяжении четырех матчей, последний раз «горожане» побеждали в апреле 2023 года (4:1).