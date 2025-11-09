«Манчестер Сити» в 1000-м матче Гвардиолы разгромил «Ливерпуль» в АПЛ

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых отличились Эрлинг Холанд (29-я минута), не реализовавший на 13-й минуте пенальти, Нико Гонсалес (45+3) и Жереми Доку (63). На 38-й минуте был отменен гол капитана «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка на 38-й минуте из-за офсайда.
Этот матч стал 1000-м в карьере главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы.
Холанд с 14 голами возглавляет таблицу бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ), что стало вторым результатом в истории турнира за первые 11 матчей. Больше забивал лишь сам норвежец (17) в сезоне-2022/23. Ранее «Ливерпуль» не проигрывал «Манчестер Сити» на протяжении четырех матчей, последний раз «горожане» побеждали в апреле 2023 года (4:1).
«Манчестер Сити» с 22 очками занимает второе место в таблице. «Ливерпуль» (18 очков), проигравший пять из шести последних игр чемпионата, идет восьмым. В следующем туре «Манчестер Сити» 22 ноября сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», команда Арне Слота в тот же день примет «Ноттингем Форест».
Хосеп Гвардиола
Арне Слот
Эрлинг Холанн
(Матеус Нунес)
29′
Нико Гонсалес
(Бернарду Силва)
45′
Жереми Доку
(Нико О`Райли)
63′
Эрлинг Холанн
13′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
20
Бернарду Силва
41′
47
Фил Фоден
14
Нико Гонсалес
27′
9
Эрлинг Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
10
Райан Шерки
53′
26
Савио
11
Жереми Доку
74′
7
Омар Мармуш
25
Георгий Мамардашвили
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
90+1′
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
12
Конор Брэдли
52′
83′
2
Джо Гомес
26
Эндрю Робертсон
56′
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
83′
14
Федерико Кьеза
22
Юго Экитике
56′
18
Коди Гакпо
10
Алексис Макаллистер
36′
74′
17
Кертис Джонс
89′
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти