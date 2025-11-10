«Манчестер Сити» смял «Ливерпуль». Холанд — герой, хотя и не забил с пенальти

Тем не менее Эрлинга не просто так называют одним из лучших нападающих мира — даже промах с пенальти в важной игре не может сломать его с психологической точки зрения. Не прошло и 20 минут, как 9-й номер «Сити» забил: Матеус Нунес подключился по правому флангу, точно навесил на дальнюю штангу на Холанда, который из борьбы в прыжке с Конате пробил с линии вратарской головой, и мяч по красивой дуге залетел в сетку.