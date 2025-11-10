«Манчестер Сити» смял «Ливерпуль». Холанд — герой, хотя и не забил с пенальти

Программа 11-го тура АПЛ завершалась топ-вывеской — «Манчестер Сити» принимал у себя дома «Ливерпуль». Оба клуба подходили к этой встрече с победными сериями. У команды Пепа Гвардиолы набралось три выигрыша кряду — расправились с «Суонси» (3:1) в Кубке английской лиги, с «Борнмутом» (3:1) в чемпионате и с дортмундской «Боруссией» (4:1) в Лиге чемпионов.
У действующих чемпионов Англии, кажется, дела тоже стали потихоньку налаживаться — в ноябре «Ливерпуль» не терял очки. Однако выезд на «Этихад» часто становится для скаузеров непростым испытанием: за последние десять лет победить на поле «Манчестер Сити» им удалось лишь один раз в АПЛ, это было в прошлом сезоне.
Холанд — один из главных героев тайма
«Сити» начал очень уверенно, по-хозяйски. Впереди привычно активничал Эрлинг Холанд, а с созданием моментов ему должны были помогать Райан Шерки, Фил Фоден, Бернарду Силва и Жереми Доку. Левый фланг, на котором раз за разом совершал рывки бельгиец, был самой опасной зоной на поле. Именно оттуда и началась атака, приведшая к назначению пенальти: Доку здорово сыграл на опережение, на углу вратарской ушел от Георгия Мамардашвили в центр и рухнул на газон. Бернарду Силва пробил, но попал в соперника. А позднее после просмотра ВАР главный арбитр Крис Кавана указал на 11-метровую отметку.
Естественно, к точке подошел Холанд и… не забил. Возникло ощущение, что у норвежца толком не получился удар — Мамардашвили завалился в угол и уверенно отбил в прыжке.
Тем не менее Эрлинга не просто так называют одним из лучших нападающих мира — даже промах с пенальти в важной игре не может сломать его с психологической точки зрения. Не прошло и 20 минут, как 9-й номер «Сити» забил: Матеус Нунес подключился по правому флангу, точно навесил на дальнюю штангу на Холанда, который из борьбы в прыжке с Конате пробил с линии вратарской головой, и мяч по красивой дуге залетел в сетку.
После гола «Сити» спокойно действовал по счету, а «Ливерпуль» так и не нанес ни одного удара в створ. Единственный момент гости создали после подачи углового — Вирджил ван Дейк выиграл борьбу в штрафной и забил, но судья отменил взятие ворот из-за Эндрю Робертсона, который закрыл обзор Доннарумме, находясь при этом в офсайде. Никто из игроков даже не спорил с главным арбитром.
А перед уходом в раздевалку хозяева еще и увеличили преимущество. Нико Гонсалеса забыли встретить, и полузащитник «Манчестер Сити» выстрелил из-за пределов штрафной. Мяч от ноги ван Дейка резко изменил направление и влетел в ближний угол. Без шансов для Мамардашвили.
Доку не оставил шансов «Ливерпулю»
Второй тайм «Ливерпуль» начал с другим настроением. Красные стали чаще владеть мячом, создавать подходы, да и в целом Арне Слот подкрутил настройки. Появились Коди Гакпо и Милош Керкез, а с поля ушли Робертсон и Юго Экитике. Француз, кстати, вообще не был заметен.
Но как бы гости ни старались, переломить ход поединка им не удалось. Буквально одним классным контрвыпадом «Сити» уложил соперника на лопатки. На авансцену вышел юркий Доку — сместился ближе к центру и красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний угол впритирку со штангой. Мамардашвили снова не выручил, но бельгиец действительно здорово попал.
В концовке «Ливерпуль» пытался отквитать хотя бы один мяч, даже получилось впервые пробить в створ. Была отличная возможность у Мохамеда Салаха, когда он промахнулся, выбравшись один на один. Однако Доннарумме удалось сыграть на ноль.
3:0 — победа «Сити». Команда Гвардиолы набрала 22 очка и приблизилась к лидирующему «Арсеналу» (26). «Ливерпуль» (18) опустился на восьмую строчку.
Автор: Роман Кольцов
Хосеп Гвардиола
Арне Слот
Эрлинг Холанн
(Матеус Нунес)
29′
Нико Гонсалес
(Бернарду Силва)
45′
Жереми Доку
(Нико О`Райли)
63′
Эрлинг Холанн
13′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
20
Бернарду Силва
41′
47
Фил Фоден
14
Нико Гонсалес
27′
9
Эрлинг Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
10
Райан Шерки
53′
26
Савио
11
Жереми Доку
74′
7
Омар Мармуш
25
Георгий Мамардашвили
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
90+1′
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
12
Конор Брэдли
52′
83′
2
Джо Гомес
26
Эндрю Робертсон
56′
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
83′
14
Федерико Кьеза
22
Юго Экитике
56′
18
Коди Гакпо
10
Алексис Макаллистер
36′
74′
17
Кертис Джонс
89′
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти