Помните Онугху? У россиянина второй дубль в чемпионате Турции — теперь в матче с «Фенербахче»

Онугха раскрылся под руководством хорватского тренера Ивана Прелеца — во многом благодаря ему он добился мощного прогресса и стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании в сезоне-2023/24, настреляв 15 голов в 31 матче. Осеннюю часть прошлого сезона Герман провел в «Копенгагене», куда в начале сентября перешел из «Вайле» за 1,5 миллиона евро. Однако в столичном клубе россиянин играл редко и не забил ни одного мяча, поэтому зимой его решили отправить в аренду в тот же «Вайле». А теперь он оказался в Турции.