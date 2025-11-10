Помните Онугху? У россиянина второй дубль в чемпионате Турции — теперь в матче с «Фенербахче»

Российский нападающий Герман Онугха уже несколько лет выступает за рубежом, причем играет весьма результативно. В сентябре он сменил датский чемпионат на турецкий, подписав контракт с «Кайсериспором», и пока сезон для него складывается удачно.
Лучший бомбардир команды
За «Кайсериспор» Герман провел девять матчей во всех турнирах и добрался до отметки в пять голов. В воскресенье, 9 ноября, в 12-м туре турецкой лиги с «Фенербахче» (2:4) форвард отметился дублем — уже вторым для себя в текущем сезоне. До этого он забивал два мяча в одной игре против «Карагюмрюка» (2:2).
Команда занимает 16-е место, одержав лишь одну победу. Онугха — в топ-5 самых дорогих игроков «Кайсериспора», его стоимость на портале Transfermarkt — 1,80 миллиона евро. Выше только Ласло Бенеш (3 миллиона) и Билал Баязит (2 миллиона).
Не смог проявить себя в России
29-летний Онугха успел поиграть в РПЛ, но толком так нигде и не закрепился. После выступления за молодежку и команды системы «Краснодара» форвард дебютировал и за основной состав «быков», а затем отправился в аренду в «Тамбов» — в 13 матчах он забил шесть голов и уехал в «Вайле».
Там нападающий приглянулся клубу, и датчане воспользовались опцией выкупа игрока у «Краснодара», заплатив летом 2021-го 600 тысяч евро (данные Transfermarkt). Однако, получив права на Германа, «Вайле» тут же отправил его в аренду в «Крылья», затем в «Рубин», а потом — в израильский «Бней Сахнин». В январе 2023-го Герман вернулся в «Вайле», перезагрузившись после неудачных путешествий.
Онугха раскрылся под руководством хорватского тренера Ивана Прелеца — во многом благодаря ему он добился мощного прогресса и стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании в сезоне-2023/24, настреляв 15 голов в 31 матче. Осеннюю часть прошлого сезона Герман провел в «Копенгагене», куда в начале сентября перешел из «Вайле» за 1,5 миллиона евро. Однако в столичном клубе россиянин играл редко и не забил ни одного мяча, поэтому зимой его решили отправить в аренду в тот же «Вайле». А теперь он оказался в Турции.
Рост Германа — 190 сантиметров, вес — 85 килограммов. По комплекции напоминает Ромелу Лукаку. Во время игры за «Краснодар» Онугха даже получил прозвище в честь бельгийца — Русский Лукаку.
Состоится ли дебют за сборную при Карпине?
Несмотря на результативность, Онугха еще ни разу не приезжал в расположение сборной России. При этом в сентябре 2024-го Герман попадал в расширенный список Валерия Карпина, но не в окончательную заявку.
«На позиции нападающего у нас приличная конкуренция: Тюкавин, Воробьев и Мусаев. Не факт, что смогли бы найти игровое время для Онугхи, — объяснял тогда решение главный тренер сборной России. — А совершать несколько перелетов только для того, чтобы немного потренироваться и познакомиться, сочли нецелесообразным».
На ноябрьский сбор Валерий Георгиевич вызвал трех центральных нападающих: Ивана Сергеева, Николая Комличенко и Константина Тюкавина. Пока из них в РПЛ больше всех забил Сергеев — пять мячей. У Онугхи столько же. Если Герман продолжит в том же духе, наверняка сможет получить вызов в сборную России.
Роман Кольцов