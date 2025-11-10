90 минут недоверия. Захарян и «Реал Сосьедад» играют в слишком разный футбол

90 минут игры Арсена Захаряна в трех последовательных матчах Ла Лиги — 20 с «Севильей» (ради простоты округлим числа), 40 с «Атлетиком» и 30 с «Эльче» — неизбывно наводили и в конце концов навели на мысль, что баскский клуб в его современной инкарнации не подходит российскому полузащитнику. Можно сформулировать и наоборот, разницы не будет никакой. Захарян и нынешний «Реал Сосьедад», тренерского извода Серхио Франсиско, видят футбол по-разному. И понимают его по-разному. Даже если клубу и игроку кажется и хочется верить, что это не так. Что у них все — или хотя бы что-нибудь — получится вместе.
Может быть, кстати, и получится. Все меняется в этом мире. Но на данный момент придется признать: не получается совсем ничего. Эпизоды не в счет. За 90 минут их едва наберется пять-шесть штук. Это статистическая погрешность, а не показатель.
И дело здесь вовсе не в том, что Захарян пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы. Судя по движению, по мысли, по исполнению приемов, он уже восстановился и более-менее в порядке. И не в том, конечно же, что Арсен будто бы мастерством не дорос до партнеров. Не надо выдумывать глупостей. Когда игра позволяет, практически любое действие Захаряна — крепкого уровня и приличного качества. Вот это — индикатор, а не погрешность.
Проблема в том, что сама по себе игра «Сосьедада» — 2025/26 не подразумевает того Захаряна, какой он есть на самом деле. Оттого и редки эпизоды с его участием. Сан-Себастьян не знает, как его использовать. Более того, есть подозрение, что и не собирается этим заморачиваться. Как идет — так и идет. Куда поставили, там и играй. А вот эти вот ваши «умею по-другому» и «надо использовать иначе» оставьте при себе.
Игровая модель Серхио Франсиско проста: максимально быстрое прохождение центра поля, по возможности без розыгрыша и задержек там мяча, и далее вывод нападающего в прорыв или пас на фланг для обостряющей подачи в штрафную. В тех случаях, когда одно из амплуа — пасующего, подающего, открывающегося в острой позиции, — доставалось Захаряну, сразу получался голевой момент. «Атлетику» он забил сам, замкнув на дальней штанге. С «Эльче» вырезал шикарный «кросс» на Садика. И пусть оба гола не засчитали из-за микроофсайдов — важно, что эти моменты возникают всякий раз, когда Арсен в деле.
Только вот в деле он буквально эпизодически. А в основном игра проносится над ним и мимо него. Чаще всего приходится наблюдать, как Арсен предлагается партнеру для обыгрыша, а тот пасует другому, прямолинейно вперед, на обострение (и чаще всего с потерей мяча), хотя все хорошие тренеры, всегда и везде, учат: далеко не всякий пас должен быть обостряющим. Другую половину «игры» Захаряна составляет наблюдение за мячами, проносящимися у него над головой — из опорной зоны прямиком на прорыв Ойярсабалю.
Благодаря широкому диапазону Арсен находит себя занятия. То сместится на самый край — и сыграет как вингер. То окажется впереди центрфорварда и, получив проникающий пас, тут же выведет на удар набегающего партнера. В позиции второго форварда он тоже каждый раз изобретает что-нибудь дельное. Но уже сказано выше: этих дельных ситуаций кот наплакал. В зонах атакующего полузащитника и полусреднего (сейчас говорят «полуфланга»), где он проводит больше всего времени, команда его не замечает. Он ей там, по сути, не нужен.
Как же так получилось, что футболист, в котором «Сосьедад» в перспективе видел дирижера командной игры, в эту игру не вписывается? Все достаточно тривиально: он не вписывается в модель конкретно нынешнего тренера. У Иманоля Альгуасиля Захарян наверняка заиграл бы. Во всяком случае, брали его как потенциального сменщика Давида Сильвы, с точно таким же масштабом действий — по всей ширине атаки. Под диагональный, а не вертикальный футбол. Но Захарян сломался как раз в тот час, когда должен был заиграть в Сан-Себастьяне главную роль. Когда закончил карьеру Сильва, а потом был продан Мерино. Без них — и без Захаряна, зато с набором посредственностей, за которых заплатили огромные деньги, — Альгуасиль не смог ничего сконструировать, затосковал и задолго до завершения отвратительного прошлого сезона объявил, что уходит.
У его «Сосьедада» была поставленная игра, в которую нужно было вписаться. Под игру Сан-Себастьяна нынешнего нужно подстраиваться. Это совершенно разные вещи. Альгуасиль ставил на службу командным интересам способности игроков, Франсиско — самих игроков, независимо от того, какими способностями они обладают. Поэтому кое-как проявляют себя Гонсалу Гедеш или Кубо, которые умеют гораздо больше, чем от них требуется в нынешней, сильно упрощенной игре «Сосьедада».
Когда-то, совсем еще недавно, команда из Сан-Себастьяна даже против грандов могла по 70−80 процентов игрового времени контролировать мяч. Сейчас этого нет и в помине.
Яркий матч с «Атлетиком» не должен вводить в заблуждение. Во-первых, это дерби, матч особого накала. Во-вторых, «Атлетик» сейчас тоже лихорадит. За два с половиной месяца, начиная с сентября, клуб из Бильбао обыграл лишь тех, кого обязан: «Мальорку», «Карабах» и «Овьедо». В остальных девяти матчах, включая Лигу чемпионов, — 2 ничьих и 7 поражений. Не надо придавать победе над «Атлетиком» не присущие ей свойства. Такие как набор формы «Сосьедадом» или его выход из игрового кризиса.
Между прочим, «Атлетик» — одна из немногих команд Примеры, которой Захарян подошел бы, появись у него возможность сбежать в аренду. Там недавно травмировался незаменимый Иньяки Уильямс, и теперь правый фланг у Бильбао не очень хорош, да и в целом группа атаки стала какая-то рыхлая. Беренгер действует с переменным успехом, Наварро (между прочим, воспитанник «Сосьедада», ему не пригодившийся) вызывает скепсис, как и два собственных приготовишки «Атлетика», Санчет и Унаи Гомес. Любого из этих футболистов Захарян мог бы уверенно заменить.
В других командах его позиции заняты хорошими игроками — или команды ниже статусом, чем «Реал Сосьедад». В таком случае нет смысла размениваться, уж лучше отстаивать право на свою игру в Сан-Себастьяне. К тому же ничего еще не потеряно. Захаряну ведь всего лишь 22. У футболистов-изобретателей с окончанием фамилии на «-ян» в этом возрасте все только начинается. Например, Генрих Мхитарян в 22 только-только перешел в «Шахтер». А Хорен Оганесян стал лидером «Арарата» — только вот тот «Арарат» едва не вылетел в Первую лигу чемпионата СССР.
Интересно, если «Реал Сосьедад» займет 17-е место в нынешнем чемпионате Испании, но Арсен Захарян все-таки станет его ведущим игроком, это будет для него считаться удачным сезоном?
Евгений Зырянкин