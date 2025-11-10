90 минут недоверия. Захарян и «Реал Сосьедад» играют в слишком разный футбол

Как же так получилось, что футболист, в котором «Сосьедад» в перспективе видел дирижера командной игры, в эту игру не вписывается? Все достаточно тривиально: он не вписывается в модель конкретно нынешнего тренера. У Иманоля Альгуасиля Захарян наверняка заиграл бы. Во всяком случае, брали его как потенциального сменщика Давида Сильвы, с точно таким же масштабом действий — по всей ширине атаки. Под диагональный, а не вертикальный футбол. Но Захарян сломался как раз в тот час, когда должен был заиграть в Сан-Себастьяне главную роль. Когда закончил карьеру Сильва, а потом был продан Мерино. Без них — и без Захаряна, зато с набором посредственностей, за которых заплатили огромные деньги, — Альгуасиль не смог ничего сконструировать, затосковал и задолго до завершения отвратительного прошлого сезона объявил, что уходит.