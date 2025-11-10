«Бока Хуниорс» обыграла «Ривер Плейт» в Суперкласико

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вышел в стартовом составе «Боки» и был заменен на 86-й минуте игры. Его экс-одноклубник по «Зениту» Себастьян Дриусси вышел в старте «Ривера» и был заменен на 59-й минуте встречи. На трибунах «Бомбонеры» операторы запечатлели популярную британскую певицу, трехкратную обладательницу премии «Грэмми» Дуа Липу. Девушка была в футболке сборной Аргентины.