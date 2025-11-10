«Бока Хуниорс» обыграла «Ривер Плейт» в Суперкласико

Счет в матче был открыт на 45-й минуте в результате гола Эсекьеля Себальоса. Он же ассистировал Мигелю Мерентьелю на 2-й минуте второго тайма.
Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вышел в стартовом составе «Боки» и был заменен на 86-й минуте игры. Его экс-одноклубник по «Зениту» Себастьян Дриусси вышел в старте «Ривера» и был заменен на 59-й минуте встречи. На трибунах «Бомбонеры» операторы запечатлели популярную британскую певицу, трехкратную обладательницу премии «Грэмми» Дуа Липу. Девушка была в футболке сборной Аргентины.
«Бока Хуниорс» с 26 набранными очками вышла на первое место в группе А турнирной таблицы Клаусуры. «Ривер Плейт» с 21 очком располагается на шестой строчке группы В.