«Бока Хуниорс» обыграла «Ривер Плейт» в Суперкласико

9 ноября в чемпионате Аргентины состоялось Суперкласико — «Бока Хуниорс» принимала на своем поле «Ривер Плейт» в матче 15-го тура Клаусуры. Встреча на «Бомбонере» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Источник: Getty Images

Счет в матче был открыт на 45-й минуте в результате гола Эсекьеля Себальоса. Он же ассистировал Мигелю Мерентьелю на 2-й минуте второго тайма.

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес вышел в стартовом составе «Боки» и был заменен на 86-й минуте игры. Его экс-одноклубник по «Зениту» Себастьян Дриусси вышел в старте «Ривера» и был заменен на 59-й минуте встречи. На трибунах «Бомбонеры» операторы запечатлели популярную британскую певицу, трехкратную обладательницу премии «Грэмми» Дуа Липу. Девушка была в футболке сборной Аргентины.

«Бока Хуниорс» с 26 набранными очками вышла на первое место в группе А турнирной таблицы Клаусуры. «Ривер Плейт» с 21 очком располагается на шестой строчке группы В.