Левандовски обошел Неймара в списке лучших бомбардиров в истории «Барселоны» и догнал Луиса Энрике

К 74-й минуте форвард каталонцев Роберт Левандовски оформил хет-трик.
Эти мячи стали для поляка 106-м, 107-м и 108-м в составе «Барсы». В списке лучших бомбардиров в истории клуба он обошел Неймара (105) и сравнялся с нынешним тренером «ПСЖ» Луисом Энрике, поднявшись на 13-е место.
Первое место по данному показателю с отрывом занимает Лионель Месси — 672 гола. У идущего вторым Сесара Родригеса — 226 мячей.
Футбол, Испания, 12-й тур
9.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Ханс-Дитер Флик
Голы
Сельта
Серхио Каррейра
(Борха Иглесиас)
11′
Борха Иглесиас
(Ферран Хутгла)
43′
Барселона
Роберт Левандовски
10′
Роберт Левандовски
(Маркус Рэшфорд)
37′
Ламин Ямаль
45+4′
Роберт Левандовски
(Маркус Рэшфорд)
74′
Составы команд
Сельта
13
Йонуц Раду
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
18
Пабло Дуран
6
Илайш Мориба
12
Ману Фернандес
78′
16
Мигель Роман
90′
3
Оскар Мингеса
46′
32
Хави Родригес
7
Борха Иглесиас
70′
10
Яго Аспас
9
Ферран Хутгла
58′
15
Брайан Сарагоса
22
Уго Сотело
78′
39
Джонс Эль-Абделлауи
Барселона
25
Войцех Щенсны
24
Эрик Гарсия
21
Френки де Йонг
79′
90+4′
16
Фермин Лопес
9
Роберт Левандовски
89′
4
Рональд Араухо
5
Пау Кубарси
42′
3
Алехандро Бальде
86′
15
Андреас Кристенсен
20
Дани Ольмо
86′
35
Херард Мартин
10
Ламин Ямаль
90′
28
Марк Берналь
14
Маркус Рэшфорд
87′
88′
7
Ферран Торрес
Статистика
Сельта
Барселона
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
5
21
Удары в створ
3
9
Угловые
2
5
Фолы
13
10
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти