Левандовски обошел Неймара в списке лучших бомбардиров в истории «Барселоны» и догнал Луиса Энрике

Эти мячи стали для поляка 106-м, 107-м и 108-м в составе «Барсы». В списке лучших бомбардиров в истории клуба он обошел Неймара (105) и сравнялся с нынешним тренером «ПСЖ» Луисом Энрике, поднявшись на 13-е место.