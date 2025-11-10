Ричмонд
«Интер» прервал беспроигрышную серию «Лацио» и вышел на первое место в Серии А

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле одержал победу над «Лацио».

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро», завершилась со счетом 2:0 в пользу нерадзурри. На 3-й минуте счет открыл Лаутаро Мартинес, а на 62-й отличился Анж-Йоан Бонни.

«Интер» набрал 24 очка и поднялся на первое место в таблице Серии А, опережая «Рому» по дополнительным показателям. «Лацио», у которого прервалась шестиматчевая серия без поражений, идет на девятой строчке с 15 очками.

Интер
2:0
Первый тайм: 1:0
Лацио
Футбол, Италия, 11-й тур
9.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Кристиан Киву
Маурицио Сарри
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Алессандро Бастони)
3′
Анж-Йоан Бонни
(Федерико Димарко)
62′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
33′
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
32
Федерико Димарко
23
Николо Барелла
2
Дензел Дюмфрис
52′
56′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
81′
16
Давиде Фраттези
8
Петар Сучич
37′
56′
7
Петр Зелиньски
14
Анж-Йоан Бонни
81′
94
Франческо Эспозито
10
Лаутаро Мартинес
71′
9
Маркус Тюрам
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
8
Маттео Гендузи
26
Тома Башич
10
Маттиа Дзакканьи
72′
34
Марио Хила
29
Мануэль Лаццари
68′
3
Лука Пеллегрини
32
Данило Катальди
65′
5
Матиас Весино
19
Булай Диа
65′
9
Родригес Педро
18
Густав Исаксен
65′
14
Тиджани Нослин
13
Алессио Романьоли
75′
25
Оливер Провстгор
Статистика
Интер
Лацио
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
3
5
Угловые
3
1
Фолы
26
11
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Джанлука Манганьелло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти